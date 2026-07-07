中國潛射洲際飛彈射入太平洋 展示「二次核打擊」能力 國際關切

解放軍核潛艇6日向太平洋公海海域，發射攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，具備「二次核打擊」意涵，引發國際關切。(新華社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國核潛艇在太平洋公海試射潛射洲際飛彈，引發國際高度關切。

中國核潛艇在太平洋公海試射潛射洲際飛彈，引發國際高度關切。 重點二： 北京稱此為年度例行訓練，已事先通報，並強調不針對特定國家。

北京稱此為年度例行訓練，已事先通報，並強調不針對特定國家。 重點三：外界研判可能為巨浪三，顯示中國具備二次核打擊能力。

東亞局勢升高之際，中國核潛艇6日向太平洋公海海域，發射攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈。這是解放軍 時隔約兩年再度試射洲際彈道飛彈 。有別於前年9月發射陸基型洲際飛彈，這次發射具備「二次核打擊」意涵的潛射型飛彈，引發國際關切。

新華社報導，當日中午12時1分，海軍一艘戰略核潛艇向太平洋相關公海海域，成功發射一發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，「準確落入預定海域」，但未披露發射地點與飛彈具體落點。報導稱，此為中方年度軍事訓練的例行性安排，已事先向有關國家作了通報，符合國際法和國際慣例，「不針對任何特定國家和目標」。中國外交部發言人毛寧重申，這是例行性的軍事訓練活動，有關國家不要過度解讀。

美國國務院 於美東時間6日晚間回應，北京快速且不透明的核武擴張對區域，對世界都造成極大的擔憂。國務院發言人皮戈特(Tommy Pigott)表示，美國有監控這枚飛彈，指該飛彈落入南太平洋之中。

這次解放軍試射潛射型洲際飛彈，成為關注焦點。軍事上，戰略核潛艇因具水下隱蔽巡航能力，搭配潛射洲際彈道飛彈，被視為具備「二次核打擊」能力的重要一環。

央視發布飛彈發射出水面照，但未說明核潛艇與試射飛彈型號。綜合環球網等分析，這次試射的可能是中國新一代海基核力量「巨浪─3」飛彈，據稱其射程可達一萬公里以上，覆蓋南太平洋至太平洋東部海域，並可射出約10個分導式彈頭。「巨浪─3」曾在去年中共「抗戰勝利80周年」閱兵式中公開亮相。

美國「國家利益」雜誌報導，使用固體燃料的「巨浪─3」有效射程超過9000公里(約5592哩)，讓解放軍得以從南海等周邊水域直接打擊美國本土，無需冒險深入太平洋。

至於發射地點，中國軍事平台「虎賁尉」播放的分析影片猜測，這次發射地點應在渤海，是中國內海，射程與1980年解放軍在陸地發射井向太平洋試射東風─5飛彈的彈道重合。

據分析，渤海平均水深18公尺，最深80餘公尺，潛艇在這裡發射飛彈，難度大於深海。這代表解放軍潛艇今後似乎不必跑到太平洋深海進行打擊，也不受「必須跳過第一島鏈限制」的假設。

解放軍上一次朝太平洋試射洲際飛彈是在2024年9月25日，是中國40多年來首次朝太平洋試射洲際飛彈，此前試射多在中國境內的新疆沙漠地區。當時外界研判解放軍是由海南島向夏威夷南方的太平洋，試射東風─31或東風─41陸基洲際彈道飛彈。

美國國務院表示，美國持續敦促中國參與有意義的軍備控制討論，並承諾對所有洲際彈道飛彈，建立定期的預警通報機制。