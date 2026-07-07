中國潛射洲際飛彈 分析：增加對美核嚇阻

中國海軍一艘戰略核潛艦6日12時01分，成功發射一發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈，準確落入預定海域。圖為導彈出水瞬間。(新華社)

中國6日向太平洋海域試射一枚可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈 。學者指出，中方的意圖是要增加核嚇阻能力，主要針對的是美國，但是這可能會間接影響台海，對協防造成新的阻礙。

中方前次朝太平洋試射洲際彈道飛彈是2024年，當時為陸基機動洲際飛彈，這次則是具備「二次核打擊」意涵的潛射型。儘管中國方面沒有公布試射的型號，外界預測，中國此次試射的應是「巨浪-3」潛射彈道飛彈。

中央社6日報導，台北的國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指，中共 的意圖是要增加所謂的核嚇阻能力。

他指出，「巨浪-3」的射程比之前的「巨浪-2」來得更遠，達到1萬2000公里，而且在技術上有更多分彈頭，當打進太空重返大氣層的時候，可以放出10個左右的分彈頭，有點像散彈槍，可以分別攻擊10個城市或目標。

蘇紫雲說，由於它是搭載在潛艦，所以更具有匿蹤效果，潛艦在水底下又是移動的，反制會更為困難，能夠增加嚇阻可信度。

在政治意涵上，蘇紫雲說，對中共而言，這可以形成政治拒止嚇阻的效果。如同俄烏戰爭，各國沒有派軍隊進去烏克蘭，即是因為俄羅斯 有6000枚左右的核彈頭。

澳洲戰略分析研究所情報及戰略專家休布瑞吉表示，中國的舉動一方面凸顯出侵略性，同時更反映出它們漠視國際社會反應、以為挾持軍力就能為所欲為的態度。

曾任澳洲通訊局(Australian Signal Directorate)及防衛情報組織情報分析官員，目前為澳洲戰略分析研究所(Strategic Analysis Australia)總監休布瑞吉(Michael Shoebridge)接受中央社電話訪問時表示， 中國6日試射飛彈的舉動，無疑印證了澳洲及太平洋國家必須防範中國軍事威脅。

他表示說，北京這一步實在糟透了。澳洲和斐濟簽署的安全夥伴關係協議，明顯是要回應「中國在太平洋和南太平洋地區日益增長的軍事活動是否具有侵略性？」這個問題，而北京當局偏偏試射一枚據稱可攜帶核彈頭的飛彈，正形同宣告「是的，中國就是一個日益咄咄逼人的安全威脅。」

休布瑞吉提到，中國這次試射飛彈的威嚇對象，除了澳洲以外，還包括「南太平洋無核區條約」(Treaty of Rarotonga)簽署國；而這項條約目的，正是要將南太平洋劃定為無核武區。

休布瑞吉指出，中國朝太平洋試射飛彈的舉動，勢必引起「南太平洋無核區條約」簽署國反彈。他說：「中國採取如此惡劣的行動，將難以再宣稱中國在這個區域的活動完全是積極的，對任何人都沒有威脅的了。」

休布瑞吉提醒，這次試射飛彈的舉動，已反映出中國「全然漠視國際社會對它的觀感，甚至不去算計其他國家的反應」。他說：「北京認為，現在已經毋需理會其他國家的反應；反正覺得自己夠強大，就為所欲為了。」

他說，在中國既有傳統武器的拒止戰略A2/AD戰略之外，在政治上增加核彈頭，形成更有效的核嚇阻或核脅迫的效力。這也是美國近年來，特別是川普第一任期就強調中共一直在增加核彈頭，變成一個新的威脅。

台北淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑說明，由於這次是潛射彈道飛彈，所以也能證明最近美國和周邊國家在反潛與經營水下戰場方面的重要性。特別是對台灣來說，如果台灣或第一島鏈的國家能加強反潛作戰能力，就能讓中共的核潛艦難以突破第一島鏈進入太平洋進行試射。未來要關注的不只是飛彈技術或洲際飛彈，也要觀察水下戰力。

他說，中共不會用這種潛射核飛彈直接攻擊台灣，主要還是針對美國形成核子武器威懾。這會讓美國在未來介入台海問題時多加思考。

林穎佑最後補充，如果試射的是「巨浪-3」，由於射程超過9000公里，這也可以再次證明在第一島鏈內部的水域，包含東海、南海、台海制海權的重要，這也是為什麼中共最近有很多的海洋探測船會在台海周邊進行巡弋，因為它想要了解底下水文的狀況，去經營水下戰場。