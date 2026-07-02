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川普再點名台灣 稱拿走100%業務 放話卸任前美掌握60%晶片產能

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普1日在北達科他州梅多拉燃燒山露天劇場出席西奧圖．羅斯福總統圖書館開幕...
美國總統川普1日在北達科他州梅多拉燃燒山露天劇場出席西奧圖．羅斯福總統圖書館開幕式，並發表談話。（美聯社）

美國總統川普2日接受CNBC主持人柯能（Joe Kernen）專訪時，再度聲稱台灣幾乎把「100%的業務」都拿走，並表示美國未來將擁有60%的晶片產能。

▲ 影片來源：x平台＠RapidResponse47（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

根據CNBC公布的逐字稿，柯能提到，有報導指出，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）正討論讓政府持有該公司5%的股份。對此，川普沒有正面回應，轉而提到自己曾要求英特爾讓政府取得公司10%的股份，還說：「很多人不知道，也沒有人談論這件事。」

川普接著表示，英特爾當時「遇到了一些問題，受創非常嚴重」，而過去歷任總統都沒有祭出關稅。他接著說：「台灣幾乎把100%的業務都拿走了。主要是台灣，南韓也拿走了一點，但主要還是台灣。」

他說：「我當時就說，如果我是總統，這種事絕對不會發生。台灣絕不會處於今天這樣的地位。」

川普接著說，台灣現在的處境有點脆弱，而他正讓晶片業者全部搬回美國，「等到我卸任時，或者接近卸任時，我認為我們將擁有40%、50%，甚至60%的晶片產能」。

川普還說，美國過去幾乎沒有晶片產能，也已不再生產晶片，但晶片製造商正在亞利桑納州興建工廠，尤其全球最大的公司正在建廠。「他們正離開台灣，為了興建這些設施，他們正在興建規模最大的工廠。我認為，我們將掌握相當高比例的晶片產能。」

川普繼續談到英特爾，稱他們當時遇到麻煩，因此找上政府，川普便要求入股10%。他誇口這筆交易完成後，「我們在8個月內賺了600億至700億美元，我有因此獲得讚賞嗎？沒有。有些人說這很不符合美國作風。我說，不，事實上這非常符合美國作風」。

精華 FAQ

  • 他聲稱台灣幾乎拿走全球百分之百的晶片業務，並表示主要是台灣，南韓只占少部分。他認為這種局面不應該發生，若自己早點執政，台灣不會處於今天的地位。

  • 川普表示，美國過去幾乎沒有晶片產能，但現在業者正把工廠搬回美國，尤其在亞利桑那州興建大型設施。他預估等到自己卸任前，美國可掌握四成到六成晶片產能。

  • 他提到英特爾當時遇到嚴重問題，政府因此要求取得公司十趴股份。川普說這筆交易完成後，美國在八個月內賺進六百億到七百億美元，並強調這很符合美國作風。

川普 英特爾 OpenAI

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