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世界銀行擬2031年前停貸中國 華府：正確一步

記者顏伶如／綜合報導
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世界銀行已與中國獲致協議，將逐年減少對這個全球第二大經濟體的貸款。（路透）
世界銀行已與中國獲致協議，將逐年減少對這個全球第二大經濟體的貸款。（路透）

金融時報6月30日率先披露的報導指出，世界銀行(World Bank)將在2031年之前，逐漸停止對中國貸款。路透分析，世界銀行連續多年貸款額度一路下降，逐步停止對中國貸款反映出中國已經崛起為全球第二大經濟體。美國財政部發言人說，這是朝著正確方向邁出一步，華府期待其他金融機構也能跟進。財政部發言人同時表示：「中國做為全球第二大經濟體，不應該接受多邊組織資助。」

消息人士說，世界銀行董事會將於7月20日當周審查停止對中貸款的計畫，但計畫並不需要通過正式投票表決。

路透報導，逐漸停止貸款是世界銀行與中國達成的共識，屬於為期五年「國家夥伴關係框架」(country partnership framework)的一部分。

身為多邊開發銀行的世界銀行，從現在到2031年之間對北京貸款總額將限制在20億元之內，2031年過後則完全終止為中國提供貸款。

根據統計，世界銀行對中國貸款最近幾年穩定下降，從2017年的每年24億元，到了2025年已減少到7億5000萬元。

早在2000年，中國就已失去世界銀行針對全球最貧困國家成立「國際開發協會」(International Development Association)專案的貸款資格。中國從2007年開始捐款給專案，目前是捐款金額第五大的捐助國。

熟悉內情的世界銀行官員說，中國過去幾十年裡獲得重大發展，「現在，我們的關係正進入一個新階段，反映了現實狀況」。

鑑於中國經濟實力日益增長，美國與其他國家長期以來一直敦促世界銀行停止對中國貸款。美國自從川普第一任期以來，便對中國持續向世界銀行與其他機構貸款的作法感到不滿。

世界銀行今年6月也與波蘭達成類似共識，將在2031年之後停止為波蘭提供發展貸款。

一名美國高層官員說，基於經濟規模考量，中國不應該有資格獲得發展資金，包括亞洲開發銀行(Asian Development Bank)、國際農業發展基金(International Fund for Agricultural Development)、聯合國各單位等其他機構，都應該同樣終止為中國提供貸款援助。

中國財政部1日表示，世界銀行貸款減少是國內需求變化與雙方合作轉型的自然結果，符合國際慣例。聲明中說，中國將繼續與世界銀行加強合作，共同應對全球挑戰。

精華 FAQ

  • 報導指出，世界銀行將在2031年前逐步停止對中國貸款，過渡期間對北京的貸款總額上限為20億元，2031年後則完全終止提供貸款。

  • 美國財政部發言人表示，這是朝正確方向邁出一步，因中國已是全球第二大經濟體，不應再接受多邊組織資助，也期待其他金融機構跟進。

  • 中國財政部表示，世界銀行貸款減少是國內需求變化與雙方合作轉型的自然結果，符合國際慣例，並強調中國將持續與世銀合作應對全球挑戰。

財政部 貸款 華府

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