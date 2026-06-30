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贏得川普尊敬要先讓他痛 經濟學人：台灣可把晶片變成戰略籌碼

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普6月29日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令後，望向現場眾人。(路透)
美國總統川普6月29日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令後，望向現場眾人。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：經濟學人指川普重視能傷害他的籌碼，盟友也開始思考如何自保。
  • 重點二：台灣憂心美國安全承諾不穩，轉而強調地緣位置與半導體戰略價值。
  • 重點三：部分人士主張把晶片供應當武器，以全球供應鏈壓迫美中避免出賣台灣。

經濟學人6月30日發布專文指出，美國遍布全球的盟友與對手，都得出相同且令人沮喪的結論：想要贏得美國總統川普的尊重，就要展現自己有能力傷害他。

美國的安全夥伴當中，沒有一個國家愚蠢到會公開威脅川普。但所有人都看到，伊朗透過封鎖荷莫茲海峽取得施壓籌碼，有些人也默默記下這一課。這些盟友一面搖頭感嘆，一面想著：我們要怎麼才能擁有屬於自己的戰略咽喉要道？

這樣的論調，甚至也能在台灣一些具影響力人士之間聽到，雖然僅限於私下閉門討論。這是一場風險極高的討論，因為台灣的安全高度仰賴美國總統的決策，而美國並沒有條約義務在中國攻台時出兵協防。相反地，包括川普在內，歷任美國總統都保留中國若武力犯台，美軍可能介入的模糊空間。

數十年來，這種戰略模糊一直阻止中共採取行動。然而，川普讓台灣感到不安。誠然，他向台灣出售創紀錄數量的武器，卻也曾嘲諷台灣是一個面對強大的中國而火力不足的小島。

川普5月訪問北京期間，與中國國家主席習近平會談數小時後，公開重複中國的論點，幾乎等於指責台灣總統賴清德為了尋求台獨挑釁中國，並抱怨台灣希望美國「跑9500英里去打一場戰爭」，「我不想這樣做」。他還把未來對台軍售稱為對中談判的一項籌碼。

台灣知道自己需要籌碼。30多年前完成民主化後，台灣透過宣揚自己是自由堡壘，受到專制中國威脅，在華府贏得不少支持。川普上台後，台灣官員很快學會淡化共同價值的說法。他們看著川普貶低烏克蘭是個小國，愚蠢地試圖抵禦大國俄羅斯，不禁想到這也可能發生在台灣身上。

如今，台灣強調兩項對美戰略價值：位於「第一島鏈」的戰略位置，以及作為全球晶片製造中心、掌握約90%最先進半導體產能。多年來，台灣政治人物將這項優勢稱為「矽盾」或「護國神山」，認為足以讓中國不敢攻擊，也讓美國無法放棄台灣。

其他國家對台灣在晶片製造上的主導地位看法較為保留。即使是友好政府，也不願過度依賴一座容易發生地震、飽受颱風侵襲，且幾乎所有原料與能源都仰賴進口的島嶼。甚至早在川普上任前，台灣就已被要求在海外興建晶圓廠，尤其是在美國、日本與德國。

川普則更進一步，錯誤指控台灣數十年前偷走美國的晶片產業，並向台積電及其他主要企業施壓，要求它們擴大在亞利桑那州、德州及其他州的營運。

台灣一些決策者擔心，「矽盾」將隨時間削弱，也擔心優秀工程師被派往海外建設與營運晶圓廠。但也有人提出，要立即把台灣的「矽盾」化為武器。台灣也擁有自己的台灣海峽，每天運送全球一些最珍貴的貨物，包括矽晶片。

台灣始終將重點放在防禦，以及保護自己免受中國登陸艦隊或海上封鎖的威脅。但一些具影響力的人士認為，台灣在全球商業中不可或缺的角色，可以用來脅迫美國與中國。

他們預測，在危機爆發的最初幾個小時內，台灣將停止出口晶片，使全球市場與供應鏈陷入混亂。觸發因素將是一場能源危機。如果中國封鎖煤炭、天然氣與石油進口，電力很快就會不足。晶片製造耗電量極高，而政府將優先保障醫院及其他民生服務的供電。這讓台灣有了把全球經濟當成人質的道德理由。

最悲觀的人則設想，川普將在一場把台灣排除在外的美中談判後，下令台灣投降。較樂觀的人則反駁，這樣的出賣將讓中國控制全球最重要的晶片製造商。他們問道：這要如何與美國追求人工智慧主導地位的目標相容？

事實上，川普聲稱台灣偷走美國晶片產業，看似批評，實際上是一種變相的恭維。台灣手上有牌，而川普知道這一點。如果這算是勒索，那也是出於高尚目的。美中若因台灣爆發戰爭，將極其危險。避免災難的最佳方式，就是讓美國持續嚇阻中國。

文章最後指出，在華府，川普擁護者認為他正在恢復前總統雷根「以實力求和平」的原則，但作者認為，這簡直是對雷根的侮辱。事實上，其他國家從川普身上嗅到了軟弱。他們學到的是雷根的另一句話：「如果你跟某人道理講不通，就讓他吃點苦頭。」

精華 FAQ

  • 文章認為川普讓各國意識到，想獲得他的尊重，必須證明自己有能力傷害美國或讓他付出代價，因此盟友也開始思考如何建立自己的戰略籌碼。

  • 因為台灣擔心川普對盟友承諾不穩，且美國並無明確出兵協防義務，所以轉而強調第一島鏈位置與全球晶片供應核心地位，作為爭取美國重視的理由。

  • 部分人士主張，若台海危機爆發，台灣可暫停晶片出口，讓全球市場與供應鏈受創，再以自身能源危機與供電限制作為理由，逼迫美中重視台灣安全。

川普 伊朗 荷莫茲海峽

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