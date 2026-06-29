WSJ：中國智譜AI模型 已追上美Anthropic

資安人士稱，中國「智譜AI」本月推出的新模型「GLM-5.2」，在偵測軟體安全漏洞的能力，已媲美美國Anthropic及OpenAI的最新模型。(路透)

中國人工智慧 (AI)系統在網路安全領域急起直追，部分表現已與美國頂尖模型並駕齊驅，不僅可能改變全球科技競賽格局，且將對白宮 完善人工智慧政策造成壓力。

華爾街日報(WSJ)引述安全研究人員的說法報導，中國「智譜AI」 (Zhipu AI)本月推出的新模型GLM-5.2，在偵測軟體安全漏洞的能力，已媲美美國AI新創公司Anthropic及OpenAI的最新模型。

負責AI排行榜的新創公司OpenRouter數據顯示，GLM-5.2已躋身十大最常用的AI模型之列。

智譜的AI模型在其他任務上仍落後美國服務，但網安公司Semgrep研究人員發現，在基本測試中，GLM-5.2的表現優於Anthropic上月發表的Claude Opus 4.8模型；若在特定精確指令的輔助之下，Opus 4.8和GLM-5.2偵測軟體漏洞的表現，足以媲美Anthropic的Mythos。

中國資安企業「360安全科技」(360 Security Technology)於24日發布「屠龍風」漏洞偵測工具，宣稱其能力與Mythos相當。

360集團董事長與執行長周鴻禕24日在北京舉行的網安會議上說：「這種能夠改變網路戰格局的強大武器，不能只掌握在美國手中。」

周鴻禕警告，若美國企業能利用先進AI模型掃描中國關鍵網路系統，而中國卻無相應能力，中國將面臨「單向透明」風險。

網路安全公司「7AI」執行長迪夫(Lior Div)則指出，「中國正在確保(美中AI技術)差距隨時間不斷縮小。」

中美頂尖模型之間的技術鴻溝已明顯拉近，加上中國模型的成本低廉，愈來愈多企業轉向使用中國AI系統以控制開銷，微軟(Microsoft)等大型科技公司正在評估如何在自家平台上提供中國模型服務。

相較於中國技術快速躍進，美國政府對AI開發商祭出諸多空前限制。

川普政府以安全風險為由，全面禁止外國企業或個人使用Anthropic旗下部分最先進模型，迫使Anthropic暫停相關存取權限逾兩周，就連國家安全局(NSA)也一度無法使用。

美方事後允許部分信任機構存取Mythos 5，但OpenAI的最新模型GPT-5.6也因政府官員的安全疑慮而受限。

批評者質疑白宮的做法，曾在前總統拜登政府負責出口管制工作的華府智庫「進步研究院」(Institute for Progress)研究員康恩(Saif Khan)直言，「一面禁止(Anthropic最先進的模型)Fable，一面又向中國出售其需要自行研發的晶片，這形同送給中國大禮」。

康恩認為，美國反而必須趁現在，最大化運用Mythos等頂尖模型強化自身網路防禦。