記憶體漲太凶 蘋果遊說川普 想向黑名單中企買晶片

法國巴黎一家蘋果商店內的蘋果標誌。(路透)

金融時報引述知情人士報導，蘋果公司(Apple )正遊說川普 政府，希望獲准向遭列入黑名單的中國記憶體晶片公司長鑫存儲(CXMT)採購，以減輕記憶體晶片價格上漲帶來的財務壓力。

蘋果25日調漲MacBook與iPad等多款產品的售價，把成本轉嫁給消費者，是因已「無法持續承受」高漲的記憶體價格。特斯拉 執行長馬斯克近日也公開贊同蘋果執行長庫克的看法，直指目前記憶體晶片價格飆漲的程度，是前所未見的現象。

消息人士透露，蘋果一個多月前便接觸美國商務部，也持續向政府其他官員及華府盟友展開遊說。若能將長鑫存儲納為記憶體供應商，將有助於緩解蘋果遭自身供應商擠壓的處境。

蘋果目前並未被禁止向長鑫存儲或另一家中國記憶體晶片製造商長江存儲(YMTC)採購晶片，但美國國防部已將兩家公司列入「中國軍事企業」黑名單。這個所謂的「1260H清單」，收錄數十家可能與中國人民解放軍有關、危害美國國安的中國企業。

這場遊說行動發生在美國總統川普5月於北京會晤中國國家主席習近平之後。

在5月川習會前，以及兩人前一次於2025年10月在南韓會晤前的數個月，美國一直未推出會影響中國企業的新科技相關出口管制措施。

美國商務部去年曾將長鑫存儲列入擬納入實體清單，但白宮因當時正與中國進行貿易戰休戰談判，要求商務部暫緩推出新的出口管制措施。

美國國防部2月曾更新1260H清單，但隨即撤回。多名人士表示，撤回原因是白宮對國防部有人將長鑫存儲與長江存儲移出名單感到不滿。本月國防部重新公布名單時，這兩家中國記憶體晶片製造商均已重新列入。