我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2025紐約房市 曼哈頓唯一虧損 史泰登島獲利居冠 布碌崙緊隨

費半周線重挫7.9% 資金呈現輪動 華爾街對下半年展望不悲觀

美擴大對華為等產品進口禁令 進一步納入舊款設備

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華府持續打擊中國製電子設備，美國聯邦通信委員會（FCC）26日表示，將禁止更多中...
華府持續打擊中國製電子設備，美國聯邦通信委員會（FCC）26日表示，將禁止更多中國製造商生產的設備進口，並將進一步納入舊款設備。擴大後的禁令預計於7月初生效。（路透）

華府持續打擊中國製電子設備，美國聯邦通信委員會（FCC）26日表示，將禁止更多中國製造商生產的設備進口，並將進一步納入舊款設備。擴大後的禁令預計於7月初生效。

路透報導，這項措施擴大FCC於2022年實施的禁令。當時，FCC基於美國國家安全風險，禁止華為、中興通訊、海能達、海康威視及大華股份等中國企業推出的新款電信及影像監控設備在美國銷售。

FCC表示，新禁令將進一步納入舊款設備，不再僅限於2022年底後設計的新機型。禁令涵蓋用於「公共安全、政府設施安全、關鍵基礎設施實體安全監控，以及其他涉及國家安全用途」的相關設備。

FCC強調，美國民眾仍可繼續使用已購買的相關設備，並指這些措施「有助降低美國通訊領域面臨的風險，以維護國家安全」。

中國相關部門則尚未針對此事進行回應。

FCC近年採取多項針對中國科技產品的措施，包括去年12月禁止所有中國製新款無人機進口，今年3月又禁止中國製新款消費型路由器進口。這項最新命令則未禁止舊款無人機及路由器進口。

去年10月，FCC以3比0通過決議，停止核准使用列入黑名單企業零組件的新設備，並授權FCC在部分情況下禁止先前已獲准的設備。FCC也正考慮禁止美國電信業者與中國電信公司互聯互通，此舉將形同禁止中國電信企業在美國營運資料中心。

精華 FAQ

  • FCC將禁止更多中國製造商生產的設備進口，並把管制範圍從新款機型擴大到部分舊款設備，預計7月初生效，顯示美國對中製通訊與監控設備的限制持續升高。

  • 新禁令是建立在FCC 2022年禁令之上。當時已基於國安風險，禁止華為、中興、海能達、海康威視及大華等企業的新款電信與影像監控設備在美國銷售。

  • 禁令涵蓋用於公共安全、政府設施安全、關鍵基礎設施實體監控，以及其他涉國家安全用途的相關設備；但FCC表示，民眾仍可繼續使用已購買的設備。

華為 華府

上一則

荷莫茲貨輪遇襲… 川普空襲報復 伊朗還擊

延伸閱讀

美全面擴大禁令 封殺華為中興等中企科技產品

美全面擴大禁令 封殺華為中興等中企科技產品
「不賣也不買」 中再打稀土牌、禁46美企參與政府採購

「不賣也不買」 中再打稀土牌、禁46美企參與政府採購

美管制難擋中企需求 Nvidia AI晶片在中國黑市價格翻倍漲

美管制難擋中企需求 Nvidia AI晶片在中國黑市價格翻倍漲
中國商務部：將10家美國實體列入出口管制管控名單

中國商務部：將10家美國實體列入出口管制管控名單

熱門新聞

加快平價住宅興建與供應的「21世紀住房之路法案」，川普取消簽署儀式。（美聯社）

參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

2026-06-24 11:25
白宮副幕僚長米勒。（美聯社）

白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門

2026-06-26 09:13
川普總統在22日父親節當天貼出一張照片，聲稱圖中神秘女郎是「好女兒」，引起網路大猜謎。(取自川普TruthSocial帳號)

她是誰？川普曬金髮女郎照片稱「好女兒」網友議論總統失智

2026-06-22 02:28
劉姓華人持綠卡入境美國，被移民官員認定為假釋犯要求遣返，最高法院23日裁定移民官員具有裁量權。圖片非當事人。（美聯社）

華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

2026-06-24 05:15
川普總統在馬里蘭州安德魯聯合基地視察由卡達贈送、未來將作為空軍一號（Air Force One）使用的VC-25B總統專機。（路透）

秀「空軍一號」新機 川普：今年將再次前往中國

2026-06-19 18:07
川普總統(左)與義大利總理梅洛尼在G7峰會場邊。(路透)

川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用

2026-06-20 11:36

超人氣

更多 >
畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作

畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作
北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明
送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界

送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界
白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門

白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門
4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言

4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言