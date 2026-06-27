我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／特羅薩德梅開二度、盧卡庫傳射建功 比利時大勝紐西蘭晉級

世界盃／伊朗絕殺不算與埃及戰和 南韓晉級之路只剩最後一口氣

美情治報告擬交國會 將揭露習近平等中共政要隱藏財富

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
情報總監辦公室即將向國會提供可公開的報告，裡面包括習近平在內中國目前在位高官的財...
情報總監辦公室即將向國會提供可公開的報告，裡面包括習近平在內中國目前在位高官的財產細節。（美聯社）

「華盛頓時報」引述美國國家情報總監辦公室(ODNI)說法報導，美國情報機構正彙整一分報告準備遞交國會，將披露中國國家主席習近平在內中共政要新的財富細節。

根據「華盛頓時報」(The Washington Times)，這分公開報告預計今年底前發布，這是按去年12月簽署生效的情報授權法案(Intelligence Authorization Act，IAA)要求而做；該法案是「國防授權法案」(National Defense Authorization Act，NDAA)其中一環。

ODNI發言人告訴華盛頓時報專欄「五角圈內」(Inside the Ring)：「我可以證實，ODNI正依據2026會計年度『情報授權法』積極撰寫這分報告。」

這將是美國情報單位第二次試圖揭露調查人員所指、中共政要持有的數十億美元隱藏財富。這些金融資產主要透過中間人士間接取得，並由其家屬持有，以掩飾中共領導層的驚人財富。不過，在習近平領導下，中共幹部反而被要求成為反資本主義鬥士。

根據規定，上周卸任的美國國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)、國務卿魯比歐(Marco Rubio)以及國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)必須合力撰寫這項報告，並於12月前在網路上發布。

報告內容除了須揭露習近平和中共中央政治局其他6名常委的個人財富、金融資產及商業利益外，還預計披露該局全體25名委員的隱藏財富細節，並舉證這些政要直接或間接持有或掌控的有形資產和金融資產，包括中國境內外的大量不動產，包括香港和澳門。

按照規定，所有「高價值個人資產」與商業資產，例如在中國境外持有的投資帳戶和金融帳戶，都必須納入報告。

法案其中一項關鍵條款要求情報分析家揭露所有「掩飾此類財富與資產所有權」的金融代理人、企業夥伴或其他實體，並以ODNI之前提交國會報告提到的「基準」資訊為依據。

這項報告必須以非機密形式在ODNI官網發布，法規指出，更詳細的研究可以包含在「機密附件」中。

中國駐美大使館發言人暫未回覆置評請求。

精華 FAQ

  • 報告重點鎖定習近平與中共中央政治局高層，將彙整其個人財富、金融資產、商業利益，以及透過家屬或代理人持有的隱藏資產。

  • 此報告依去年底生效的2026會計年度情報授權法撰寫，屬國防授權法案的一部分，並規定須在年底前完成公開。

  • 除個人持有資產外，報告也要列出境內外不動產、投資與金融帳戶，並追查掩飾所有權的企業夥伴、金融代理人及其他實體。

習近平 國防部 中共

上一則

重返暗殺未遂現場 川普：我會是史上最偉大共產主義者

下一則

荷莫茲貨輪遇襲… 川普空襲報復 伊朗還擊

延伸閱讀

CNN：普爾特提前接掌情報總監 擬裁數百人

CNN：普爾特提前接掌情報總監 擬裁數百人
監督機構報告：密蘇里州大 培訓中國軍工產業高管 20多年逾1500人

監督機構報告：密蘇里州大 培訓中國軍工產業高管 20多年逾1500人
川普宣布國家情報總監聽證會延後 紐時：意在向國會施壓

川普宣布國家情報總監聽證會延後 紐時：意在向國會施壓
涉蒐美方情報任中國代理人 賓州男認罪

涉蒐美方情報任中國代理人 賓州男認罪

熱門新聞

加快平價住宅興建與供應的「21世紀住房之路法案」，川普取消簽署儀式。（美聯社）

參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

2026-06-24 11:25
川普總統在22日父親節當天貼出一張照片，聲稱圖中神秘女郎是「好女兒」，引起網路大猜謎。(取自川普TruthSocial帳號)

她是誰？川普曬金髮女郎照片稱「好女兒」網友議論總統失智

2026-06-22 02:28
白宮副幕僚長米勒。（美聯社）

白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門

2026-06-26 09:13
劉姓華人持綠卡入境美國，被移民官員認定為假釋犯要求遣返，最高法院23日裁定移民官員具有裁量權。圖片非當事人。（美聯社）

華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

2026-06-24 05:15
川普總統在馬里蘭州安德魯聯合基地視察由卡達贈送、未來將作為空軍一號（Air Force One）使用的VC-25B總統專機。（路透）

秀「空軍一號」新機 川普：今年將再次前往中國

2026-06-19 18:07
川普總統(左)與義大利總理梅洛尼在G7峰會場邊。(路透)

川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用

2026-06-20 11:36

超人氣

更多 >
北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明
畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作

畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作
送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界

送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界
白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門

白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門
4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言

4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言