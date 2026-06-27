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美全面擴大禁令 封殺華為中興等中企科技產品

中央社／華盛頓26日即時報導
美國聯邦通信委員會（FCC）26日表示，將禁止進口華為（圖）、中興通訊等中資製造...
美國聯邦通信委員會（FCC）26日表示，將禁止進口華為（圖）、中興通訊等中資製造商的更多設備。（路透）

美國聯邦通信委員會（FCC）26日表示，將禁止進口華為、中興通訊等中資製造商的更多設備，這項擴大禁令是華府以國家安全風險為由，進一步打擊中國製電子裝置的最新舉措。

此舉擴大了FCC於2022年對華為（Huawei）、中興通訊（ZTE）、海能達（Hytera）、海康威視（Hikvision）及大華科技（Dahua）所生產的新型電信與視訊監控設備禁令，當時理由是涉及美國國家安全風險。

FCC指出，禁令範圍現已擴大至舊款型號，而不僅限於2022年底以後設計的產品，對象包含用於「公共安全、政府設施安全、關鍵基礎設施實體安全監控以及其他國家安全用途」的設備。

這項擴大禁令預計於7月初生效。FCC表示，此行動對於「透過減輕美國通訊產業風險來保護國家安全」是必要之舉。

中國駐華府大使館及相關公司目前尚未對記者的詢問做出回應。

FCC表示，將允許美國民眾繼續使用目前已擁有的設備。

FCC已採取多項針對中國科技的行動，包括在12月禁止進口所有新型號的中國無人機；今年3月則禁止進口新型號的中製消費級路由器，即用於連接電腦、手機與智慧裝置至網路的設備。

這項新命令並未禁止進口舊款型號的無人機與路由器。

去年10月，FCC以3比0投票通過，阻斷含有名單內公司零件裝置的新核准案，並允許FCC在某些情況下禁止先前已核准的設備。

海康威視於去年12月提起訴訟挑戰這項決定，稱FCC逾越權限且缺乏行動依據。

FCC目前也在考慮禁止美國電信業者與中國電信公司互連，這將實際上禁止中國電信業者經營美國資料中心。

精華 FAQ

  • 主要針對華為、中興通訊、海能達、海康威視與大華科技等中資製造商，限制其更多電信與視訊監控設備進口，並擴及部分舊款型號產品。

  • 2022年禁令主要鎖定當年底後設計的新型設備；這次則進一步擴大到舊款型號，且涵蓋公共安全、政府設施與關鍵基礎設施用途。

  • FCC也在考慮禁止美國電信業者與中國電信公司互連，若成真，將使中國電信業者更難經營美國資料中心，顯示管制仍在升級。

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