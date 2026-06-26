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嚇阻避戰 戰略專家：讓習近平看台灣如豪豬難以吞下

中央社夏威夷檀香山26日專電
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美國智庫「太平洋論壇」（Pacific Forum）執行長金柏莉．連恩（Kimb...
美國智庫「太平洋論壇」（Pacific Forum）執行長金柏莉．連恩（Kimberly Lehn）分析，對台灣而言，重點未必是追求參加多國大型演習，而是精準找出哪些能力可以真正強化台灣防衛，打造豪豬戰略。(中央社)

環太平洋軍演正在夏威夷舉行，戰略專家連恩表示，避免戰爭最佳方式是做足準備、強化防衛。她以台灣為例指出，如果沒有嚇阻能力，台灣反而陷入不利處境，目標是「讓習近平看到台灣，就像看到豪豬一樣難以吞下」。

金柏莉．連恩（Kimberly Lehn）是美國智庫「太平洋論壇」（Pacific Forum）執行長，擁有20多年美國聯邦政府與民間部門的國安經驗，曾任職中央情報局（CIA）、國家安全會議、國務院及美國眾議院軍事委員會，長期關注中國、東亞、印太安全與盟友合作。

今年環太軍演主題為「夥伴：整合與準備就緒」（Partners: Integrated and Prepared）。美國與盟友超過30國參與演訓，連恩表示，從防空、反潛、海上防衛到人道救援，這場演習是觀察當前印太安全架構的重要機會。

連恩指出，台灣雖然沒有正式加入軍演，仍透過其他方式參與區域安全合作。美國國會近年推動法案，例如後來重新命名為「第一島鏈安全合作倡議」的「台灣安全合作倡議」，都提供大量資源用在台美合作，包括軍事訓練、醫療準備、裝備支援與海巡合作。

台灣沒有參加環太平洋軍演（RIMPAC），但台美軍事合作持續進行。連恩分析，台美合作的關鍵原則是「謹慎、低調且穩健」。

她說：「對台灣而言，重點未必是追求多國大型演習，而是精準找出哪些能力，能真正強化台灣的防衛。」她認為，最重要是不對稱作戰能力，以及軍售、國防自主、社會韌性、無人系統與各種新興科技。

「台灣必須堅守自己的價值」，連恩指出，面對中國的多層次威脅，包括軍事威脅、資訊恐嚇、宣傳戰、經濟戰和影響力作戰，台灣其實擁有很多優勢，包括半導體為首的高科技產業、高教育程度人才、資本實力等，就像工具箱一樣能夠靈活運用。

連恩表示，台灣要展現決心、充分準備、強化內部韌性，讓民眾有意識且知道自己有能力反擊。她說，台灣若能把這些優勢轉化為防衛能力，讓中國解放軍、習近平看到台灣像「豪豬」一樣，難以吞下，就能延後北京對台採取行動的盤算。

「豪豬戰略」核心在於，不主動挑釁，但中國若想動手，必須付出高軍事成本、面對更大作戰風險與更複雜的政治後果。連恩指出，關鍵不一定是昂貴的大型武器，而是建立各種能力，讓中國在盤算對台採取行動時有所顧忌。

連恩表示，沒有父母希望把孩子送上戰爭前線，正因如此，台灣更需要強大的嚇阻能力，讓侵略者不敢輕舉妄動，「如果缺乏準備，台灣將會陷入不利的地位」。

精華 FAQ

  • 她主張最有效的方法不是挑釁對抗，而是先把準備做足，持續強化防衛、韌性與嚇阻能力，讓潛在侵略者評估成本過高而不敢輕舉妄動。

  • 豪豬戰略是指台灣不主動挑釁，但要讓中國若想動手就必須承受高軍事成本、更多風險與更複雜後果，進而延後或阻止北京採取行動。

  • 文章指出台美合作應維持謹慎、低調且穩健，重點放在軍事訓練、醫療準備、裝備支援、海巡合作，以及不對稱作戰、無人系統和國防自主。

習近平 國務院 中央情報局

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