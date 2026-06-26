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降低對中依賴 美打造「矽盛世」強化晶片、AI基礎建設、能源供應鏈

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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由美方舉辦的第二屆「矽盛世」峰會25日在美國和平研究所大樓舉行，邀請「矽盛世宣言...
由美方舉辦的第二屆「矽盛世」峰會25日在美國和平研究所大樓舉行，邀請「矽盛世宣言」（Pax Silica Declaration）各簽署方代表齊聚一堂，包括澳洲、芬蘭、印度、以色列、日本、挪威、菲律賓、卡達、韓國、新加坡、瑞典、阿拉伯聯合大公國、英國和美國；台灣也由數位發展部次長侯宜秀代表，以非簽署方身分出席參與。（記者陳熙文／攝影）

美國主辦的「矽盛世」峰會25日在華府舉行，美國副國務卿藍道表示，先進晶片、人工智慧（AI）基礎建設等科技至關重要，必須確保這些技術由值得信賴的夥伴掌握。

美國國務院亞太助卿戴桑布雷（Michael G. DeSombre）25日也提到說，美國致力在中國之外維持美國在AI和數位經濟的領導力，並透過「矽盛世」來打造合作聯盟，以強化美國的供應鏈。

由美方舉辦的第二屆「矽盛世」峰會25日在美國和平研究所大樓舉行，邀請「矽盛世宣言」（Pax Silica Declaration）各簽署方代表齊聚一堂，包括澳洲、芬蘭、印度、以色列、日本、挪威、菲律賓、卡達、韓國、新加坡、瑞典、阿拉伯聯合大公國、英國和美國；台灣也由數位發展部次長侯宜秀代表，以非簽署方身分出席參與。

美國國務院主管經濟事務的次卿海柏格（Jacob Helberg）將在25日和26日兩天主持「矽盛世」夥伴經濟體峰會。

藍道25日在致詞時表示，先進晶片、AI基礎建設、充沛能源，以及構成這一切的礦物資源至關重要，不能任其暴露在具脅迫性的政策和市場風險之中；藍道指出，「矽盛世」倡議就是為了確保這些技術及未來經濟成長，得以掌握在「值得信賴的人手中」。

藍道表示，美國不希望看到把每條供應鏈都當作施壓手段、把每種依賴關係都當成潛在武器的世界，認為其應對之道就是與相互信任的夥伴共同建立新的經濟秩序。

戴桑布雷25日也在國會提到說，美國的關鍵優先事項就是保護關鍵礦物的供應鏈，指美國正與盟友及夥伴分散關鍵礦物的源頭，降低對中國的依賴，以確保美國工業基礎的安全。

戴桑布雷指出，於中國之外維持在AI和數位經濟的領導力是美國的另一項重點，指「矽盛世宣言」正打造足以強化供應鏈的合作聯盟。

「矽盛世宣言」本周將增加9個簽署方，包括阿根廷、德國、荷蘭、智利、哥斯大黎加、希臘、哈薩克、巴拿馬和歐盟。

精華 FAQ

  • 峰會目的是把先進晶片、AI基礎建設、能源與關鍵礦物等戰略資源，納入可信夥伴合作架構，藉此降低風險並強化美國供應鏈安全。

  • 美方官員表示，將致力在中國之外維持美國於AI和數位經濟的領導力，並透過「矽盛世」建立合作聯盟，推動新的經濟秩序。

  • 本周將新增阿根廷、德國、荷蘭、智利、哥斯大黎加、希臘、哈薩克、巴拿馬與歐盟等九個簽署方，顯示聯盟正持續擴大。

國務院 華府 澳洲

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