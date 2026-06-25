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國務院聯名致函各州、企業領袖 擴大與台交流

記者周佑政、編譯江昱蓁／綜合報導
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美國在台協會處長谷立言（右二）在台北國際食品展與美商合影。AIT表示，國務院、農...
美國在台協會處長谷立言（右二）在台北國際食品展與美商合影。AIT表示，國務院、農業部及商務部近日聯合致函各州州長與美國企業領袖，鼓勵擴大與台交流。（記者林澔一／攝影）

美國在台協會（AIT）24日貼文表示，美國國務院、農業部及商務部近日聯合致函各州州長與美國企業領袖，鼓勵進一步擴大與台灣在貿易、投資、教育、觀光及災害防備方面的交流，並重申此類合作完全符合「台灣關係法」下的美國政策。

與農業部、商務部聯名鼓勵惠台

國務院、農業部及商務部16日發布致各州州長的聯名信中表示，擴大與台灣在貿易等眾多領域的關係，不只符合美方政策，還有助於美國政策並為各州帶來實質利益。

信中提到台灣在國際貿易體系中扮演關鍵角色，台灣是美國第四大貿易夥伴，也是美國農產品出口第七大市場，是美國國際學生第七大來源地。若按人口比率計算，在各輸出留學生的國家與地區中排名第一。

信中特別提到，台灣今年1月承諾對美國提供2,500億美元直接投資及2,500億美元信用保證，是具有歷史意義的貿易與投資協議，這項投資將有助於促進美國經濟成長、創造高薪就業機會，並強化國家安全與供應鏈韌性。

信中也說，台灣旅客目前可透過免簽計畫赴美旅遊，並可申請全球入境計畫，享有更便利的通關服務。美國政府認為，州政府與地方政府最適合透過實際交流，進一步深化雙方在經濟、文化及民間層面的合作。

國務院提醒若遭施壓可求助

信函中也特別提醒，中國大使館及領事館近期曾聯繫各州政府辦公室與私營企業，試圖阻撓其與台灣的交流，且往往對美國政策進行曲解。

信函中明確呼籲，任何遭受此類外部施壓的州政府、地方官員及企業領袖，可直接與國務院聯繫以尋求協助。

英、法、德三國駐台機構24日下午共同發聲明，關切中國近期在台灣東部海域的活動，並重申反對任何單方面改變現狀的行為。

AIT也表示，美國拒絕中國任何干涉航行自由、飛越自由、鋪設海底電纜自由，以及其他合法海洋利用權利的主張。對美、英、法、德等國表態，台灣外交部表達誠摯歡迎與感謝。

AIT發言人表示，對於有報導指出，中國海警及海事管理部門船隻在台灣東部海域活動期間，騷擾商業船舶，並聲稱其是在中國管轄水域內執法，表達關切。

AIT促北京與台灣對話

AIT發言人表示，中國的舉措嚴重破壞區域穩定，中國透過宣稱在台灣已和平管理逾70年的海域主張其管轄權，只會加劇緊張局勢，並破壞其聲稱尋求的和平解決問題途徑；AIT敦促北京停止對台灣的軍事、外交與經濟施壓，並與台灣民選當局進行有意義的對話。

台灣近日發生台東農產品鳳梨釋迦外銷中國的風波，引起中央與國民黨互槓。台灣立法院長韓國瑜等人目前也正在美國訪問。

國務院、農業部及商務部聯名致函各州州長，呼籲加強與台灣交流與貿易。圖為美國農民在...
國務院、農業部及商務部聯名致函各州州長，呼籲加強與台灣交流與貿易。圖為美國農民在大豆田裡作業。（路透）

精華 FAQ

  • 主要是鼓勵進一步擴大與台灣在貿易、投資、教育、觀光及災害防備等領域的交流，並重申這類合作完全符合台灣關係法與美國政策。

  • 信中指出，台灣是美國第四大貿易夥伴、農產品第七大出口市場，也是美國國際學生第七大來源地，且按人口比率計算居輸出留學生國家地區第一。

  • AIT指中國海警及海事部門在台灣東部海域騷擾商船，並試圖阻撓各州與台交流；因此呼籲受施壓者聯繫國務院，並敦促北京停止施壓、與台灣對話。

國務院 商務部 台灣關係法

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