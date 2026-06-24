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紐時記者揭川普：對台冷漠 只在乎半導體供應

編譯江昱蓁／綜合報導
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美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

紐約時報記者史萬的（Jonathan Swan）與哈柏曼（Maggie Haberman）23日出版新書「政權移轉：進入川普帝國總統任期（暫譯）」，提到美國總統川普毫不關心人權議題，不在意美國傳統的台灣政策，只在乎台灣穩定供應半導體，且私下表示不會為台灣而戰。

書中表示，雖然川普對中國的態度強硬，曾用「中國病毒」來形容新冠肺炎，競選期間也大肆宣傳中國「掠奪美國」、偷走美國就業機會；但他不是真正的對中鷹派，而是將美中關係視為一種交易。

相較之下，他關心台灣只因為需要穩定的半導體供應，川普私下會拿起像湯匙這類的小東西說，「這就是台灣」。

書中指出，儘管川普維持美國傳統的戰略模糊立場，拒絕表示中國侵台時他會怎麼做；但與其親近的人說，他私下的想法清楚多了，就是「為什麼我要派出美軍，去為大多數美國人在地圖上都找不到的小島而戰」。

川普似乎也不太在意北京迫害新疆維吾爾人或香港打壓民主人士。在他第一任期內，當有人追問他為何沒有因新疆人權問題制裁北京時，川普回答，「因為當時我們正在進行一項重大貿易協議」。

書中還說，川普唯一對中國展現鷹派立場的領域為貿易。但隨著他第一任任期的推進，人們逐漸發現他只是想和中國領導人習近平達成一項可吹捧為史上最偉大協議的交易。

該書也披露，科技富豪馬斯克去年在白宮舉行的科技企業執行長會議上，嚴重關切台灣主導晶片市場與中國犯台，呼籲川普努力在衝突區以外生產晶片。

「商業內幕」報導，該書指出，馬斯克去年3月10日和美國總統川普，美國電腦巨擘戴爾、行動通訊晶片廠高通及美國晶片廠英特爾等公司執行長會談。

書中寫道，馬斯克在白宮羅斯福廳告訴與會人士，他「極度擔憂我們面對中國時的脆弱性」。馬斯克的憂慮近年來不斷加劇，特別是擔心中國侵台威脅將危及馬斯克旗下企業賴以生存的高端晶片供應。

馬斯克警告，一個面積與馬里蘭州相近，距離中國81哩的島國，卻生產全球約70%半導體與90%最先進晶片，「若我們不開始在衝突區以外生產晶片，我們將走向災難，總得有人在戰區外建設這些晶圓廠」。

今年5月，馬斯克和輝達（Nvidia）執行長黃仁勳、蘋果執行長庫克等美國科技業領袖曾陪同川普訪問中國。外界普遍認為馬斯克為關鍵人物，能穩定北京與華府經濟關係。

紐時記者出書披露馬斯克點名台積電主導全球晶片市場，一旦中國犯台將造成經濟崩潰。圖...
紐時記者出書披露馬斯克點名台積電主導全球晶片市場，一旦中國犯台將造成經濟崩潰。圖為台積電的商標。（路透）

精華 FAQ

  • 書中認為川普對台灣並不真正關心，也不重視新疆、香港等人權議題；他在意的主要是台灣能否穩定供應半導體，以及這是否符合他的交易思維。

  • 作者指出川普表面上對中國強硬，但核心仍是把美中關係當成交易，重點放在貿易與能否與習近平談成大協議，而非真正的地緣政治對抗。

  • 馬斯克表示極度憂慮中國犯台會威脅高端晶片供應，主張應在衝突區以外建設晶圓廠，以降低對台灣晶片產業與台海局勢的脆弱性。

紐約時報 川普

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