美學者揭習近平「不戰而奪台」攻略 川普恐淪北京最穩妥工具人

美國總統川普（右）5月15日在中國國家主席習近平陪同下參觀北京中南海花園。(美聯社)

美國智庫「外交關係協會」主席哈斯（Richard Haass ）及其亞洲研究員石可為（David Sacks）22日在國際期刊「外交事務」發表分析指出，中國大陸國家主席習近平 正以重塑美國對台政策作為攻略，目標讓美政府疏遠台灣；而美國總統川普 對台灣的立場模稜兩可，恐怕讓中國「不開一槍」輕易奪取台灣。

文章主張，若要消除台灣乃至區域盟友對華府 的疑慮，美國不光要恢復對台軍售，還應協助台灣發展本土國防產業、維持區域軍力與可信防衛承諾，同時向北京重申不支持台獨、遵循美國「一中政策」，避免嚇阻失效並降低衝突風險。

5月川習會後，美中同意雙邊關係是全球最重要的關係，且承認台灣是最可能引爆兩國軍事衝突的導火線。這表面似乎有助釐清彼此立場，實際上卻令人不安，可能成為習近平推動新一輪對台戰略的起點，目標是讓川普政府逐步疏遠台灣。

習近平雖要求解放軍在2027年前具備攻台能力，但更希望不開一槍就取得台灣控制權，而他似乎認為，最穩妥的途徑正是川普。川普近來多次批評台灣、質疑美國是否應防衛台灣，更沿用北京對台灣政治的說法。

川普相關言行的動機仍不明確，可能是他相信降低對台支持有助於緩和台海緊張、避免美中衝突；也可能是他認為，為換取中國市場准入或與北京達成更廣泛和解，降低對台支持是可接受的代價。

相較於川普動機不明，習近平的目標清楚得多。

習近平已成功透過5月峰會推動兩件事。第一，說服川普相信台灣正追求正式獨立，若華府不約束台北，恐引發美中戰爭。第二，是阻止川普對台總額140億美元軍售案。

兩位作者說，即使軍售案最後仍獲批准，延宕本身已讓北京得利，因為中國真正目的並非阻止特定武器交付台灣，而是建立先例：讓美國未來對台軍售也能被拿去與北京協商，進而削弱台灣對華府承諾的信心。習近平看到川普願意重新談判美國對台政策的核心，未來勢必持續施壓、要求讓步。

習近平也可能施壓華府降低與台灣的安全合作，甚至降低與澳洲、菲律賓的合作，進一步削弱對北京的嚇阻。他還可能誘使川普要求日本首相高市早苗不要在台海事務中扮演角色。

文章指出，中國正試圖重塑美國處理台灣問題的規則。若川普開創先例，讓華府對台表態、軍售乃至安全承諾都能被北京納入談判，未來中國便可能要求歷任美國政府照此辦理；若華府拒絕，北京也可能以此為藉口，加大對台脅迫並懲罰美國。

文章主張，若要消除川普造成的美國對台承諾疑慮，光靠恢復軍售並不足夠。華府還應協助台灣發展本土國防產業，包括透過合資與技術轉移，讓台灣在危機爆發、外部補給困難時，能迅速擴大軍備生產。

同時，美國也必須讓對台承諾更具可信度，包括在區域維持足夠軍力、部署足以因應台海突發事態的部隊，並反制中國宣示對台灣擁有管轄權的行動，例如加強與台灣海巡合作。

文中提到，拜登任內曾4度公開表態美國將保衛台灣，雖然美國高層事後淡化相關說法，但這些表態並未引發美中關係危機，反而可能有助於阻止北京試探美國意志。

不過，文章也強調，美國應同時向北京表明無意尋求對抗，重申不支持台灣獨立、持續遵循自身「一中政策」，並支持任何獲得台灣人民同意的兩岸解決方案。