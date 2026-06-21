美伊從開戰到協議 中國獲得了哪些好處？

美國總統川普(右)5月15日訪問北京時與中國國家主席習近平(左)握手。(美聯社)

美以兩國聯手轟炸伊朗 以來，北京面臨另一個友好國家可能被摧毀的危機，然而四個月後情勢翻轉，美伊達成臨時協議，德黑蘭政權仍然屹立，反而暴露出美國的全球影響力衰退；中國則得利於這場戰事在國際舞台發揮更大的外交、經濟影響力。

有線電視新聞網(CNN)報導，中國外交部發言人林劍(Lin Jian)對美伊達成協議表示樂觀其成，強調北京政府對於「恢復中東和平安全」隨時會發揮積極作用。

川普 公開感謝習近平

川普總統17日在法國舉行的G7峰會，甚至公開感謝習近平沒有動用中國海軍反制美國封鎖伊朗港口的行動：「他們沒那麼做，習近平主席幫了我，他全力以赴，而且我認為他可能的確有助於解決問題。」

中國營造「負責任大國」形象

儘管外界尚不清楚北京對於促成美伊協議究竟在幕後出了多少力，但戰火持續期間，川普5月訪中後，伊朗外長阿拉奇(Abbas Araghchi)以及居中調解的巴基斯坦領導人相繼前往北京，猶如向全球傳遞一項訊息，「當其他國家發動戰爭時，中國是負責任的全球大國、也是權力掮客。」

隨著美伊雙方進入下一階段談判，上海「復旦大學中東研究中心」(Fudan University's Center for Middle Eastern Studies)主任孫德剛(Sun Degang)質疑美國發動伊朗戰事可能讓英國1950年代喪失蘇伊士運河(Suez Canal)控制權，導致國際地位衰落的「蘇伊士時刻」(Suez moment)歷史重演，並強調：「冷戰結束後美國已成為世界『唯一的超級大國』，然而美國軍力並不如華府自以為的強大，凸顯美國主導的全球體系日漸分崩離析。」

美國在台海的威嚇力被削弱

與此同時，中國環球時報特約評論員胡錫進(Hu Xijin)認為，伊朗戰事暴露美軍武器庫存不足，即便面對伊朗這種國際孤兒也無力號召西方陣營共同討伐，進而削弱美國在台灣問題上的威嚇力：「美國有什麼籌碼來說服歐洲盟友為了自身利益與中國正面交鋒？」

中國「不干涉內政」的世界觀更有吸引力

北京清華大學「戰略與安全研究中心」(CISS)美歐計畫負責人孫成昊(Sun Chenghao)認為中國可能利用這場衝突終結由美國及其盟友主導的國際安全，也讓中國一貫主張不干涉內政、政治解決以及安全發展的世界觀更具吸引力：「但還要看中國能否提供切實可行的外交解決方案，維護能源穩定並協助創造緩和局勢的條件。」