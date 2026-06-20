會飛的白宮… 新空軍1號揭幕 川普：今年將再訪中

美國原來的空軍一號已正式退役，卡達贈送美國空軍的新空軍一號已重新塗裝及改裝，成為川普總統的新座機。（路透）

川普 總統19日在馬里蘭州安德魯聯合基地(Joint Base Andrews)表示，今年某個時間將訪問土耳其 ，也將再次訪問中國。他說，下個月將搭乘新總統專機前往土耳其安卡拉參加北大西洋公約組織(NATO)高峰會議。

川：將訪土耳其 習近平9月訪美

川普在安德魯聯合基地介紹卡達贈送、即將加入空軍一號機隊的波音747客機時說：「我們將有許多行程。我們會去土耳其，今年某個時間點也會再次訪問中國。」

川普表示，中國國家主席習近平9月將訪美國，「但我們也會去中國參加大型會議」。美聯社報導，川普所說的大型會議可能是預計11月在中國舉行的亞太經濟合作會議(APEC)高峰會議。

川普總統19日介紹卡達贈送的新空軍一號，並透露下半年將訪問土耳其及中國。（路透）

川普展示的新型空軍一號是原本由卡達擁有、後來改裝做為美國總統專機的巨無霸客機。

舊款空軍一號專機機身的顏色，從前總統甘迺迪時期以來一直沿用知更鳥蛋藍色，新款專機改用較大膽的設計，機腹塗成海軍藍，上方則有一條紅色條紋。總統登機入口的飛機左側印有總統徽章，飛機尾部則印著巨幅美國國旗。

川普在安德魯聯合基地大型機棚對在場數百名空軍官兵說道：「這架飛機改裝成會飛的白宮 ，豪華程度前所未見。」

川普結束在法國舉行的七大工業國(G7)領袖峰會之後，18日凌晨搭乘空軍一號舊專機返國，舊機完成這趟飛行任務便將退役。

對於新的空軍一號，川普形容說：「現在當我們降落在倫敦、德國以及不同地方的機場時，沒有飛機能比這架飛機更棒，這是我們為了國家所必須維持的樣子。」

川普也說，新機的顏色與設計「非常符合我的個人品味」。

國慶飛行表演 新專機現身

川普表示，空軍一號新機將在下個月的7月4日獨立紀念日慶典期間參加飛行表演。

將搭載總統的機組人員此前一直在模擬機以及其他波音747客機上進行訓練，同時等待這架新專機完成安全與通訊系統的改裝。

如今飛機已抵達安德魯斯聯合基地，機組人員將開始進行該機的初步驗證飛行。美國空軍在聲明中將這一階段形容為飛機的「期末考」(final exam)，以全面檢驗其各項性能與系統是否達到正式服役標準。

聯邦政府向波音公司(Boeing)訂購的總統專機交貨之前，卡達贈送的這架飛機將於過渡期間做為載運總統專機之用。波音新機預計2028年交機。

美聯社報導，外界對於接受外國政府如此昂貴饋贈提出道德操守與法律層面質疑，但川普政府去年仍正式接受這架豪華波音747客機。