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又怪台灣？川普：美晶片霸主地位被偷 不回美生產就課200%關稅

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普16日在G7峰會期間與卡達國王舉行場邊會晤。(路透)
美國總統川普16日在G7峰會期間與卡達國王舉行場邊會晤。(路透)

雅虎財經（Yahoo Finance）報導，美國總統川普出席七大工業國集團（G7）峰會期間，強調美國將在2029年他結束第二任期時掌握50%全球半導體產業，並威脅晶片製造商遷回美國，否則將被課高達200%關稅

川普16日與卡達國王塔米姆舉行場邊會晤時，痛批拜登時期的「晶片法案」（CHIPS Act）。他表示，現在的政府有不同的制度，「如果他們不建廠……就必須支付超過200%的關稅；現在暫時不必支付任何費用。」

川普稱，美國在AI領域「遙遙領先」，且正以前所未有的規模推動製造業回流，包括多座位於亞利桑那州與德州的晶片廠，預計未來一年至一年半內陸續啟用。

川普說：「我們曾經是晶片之王，然後這個地位被偷走了。我們從晶片霸主淪落到幾乎沒有晶片產業。」川普第二任期內多次點名台灣偷走晶片產業與技術。

川普並批評拜登政府向企業發放數十億美元補助，但部分企業最終未建成原先承諾的工廠。

目前多家大型半導體業者正加碼美國布局，包括英特爾規劃投資逾1000億美元建廠與擴產，台積電在亞利桑那州投資已增至1650億美元，美光也計畫投入約2000億美元擴建晶片產能；此外，德州儀器與Wolfspeed也持續在美國擴大生產設施。

精華 FAQ

  • 他表示，若晶片製造商不把工廠遷回美國、持續在海外生產，未來可能面臨高達200%以上的關稅；目前則暫時不必支付這筆費用。

  • 川普痛批拜登政府的晶片法案與補助政策，認為政府發了數十億美元卻未必換來工廠落地，並主張應改以關稅逼迫企業回美設廠。

  • 文中提到英特爾計畫投資逾1000億美元，台積電在亞利桑那州投資增至1650億美元，美光擬投入約2000億美元，德州儀器與Wolfspeed也在擴產。

川普 關稅 G7

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