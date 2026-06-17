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前國安部長：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持 「為改變美國」

記者胡玉立／綜合報導
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前國安部長諾姆警告，疑似受北京支持的網絡將中國無證移民送進美國，意圖「改變我們的...
前國安部長諾姆警告，疑似受北京支持的網絡將中國無證移民送進美國，意圖「改變我們的國家」。(USICE網站)

前國土安全部長諾姆(Kristi Noem)警告，中國策畫與「旅行社」作法類似、高度協調的偷渡美國行動。諾姆16日受訪指出，根據她的情報，疑似受北京支持的網絡在拉丁美洲國家為來自中國的年輕無證移民，提供特定文件和背包，然後讓他們登上巴士，直接前往美國邊境，目的是將這些中國公民送進美國，「改變我們的國家」。

諾姆現任「美洲之盾」(Shield of the Americas)特使，她在接受福斯商業頻道「瑪麗亞晨間秀」(Mornings with Maria) 訪談時表示：「我們看到有人從中國有組織地潛入美國；與我合作過的拉丁美洲和南美洲國家告訴我們，他們境內設有中國的運作據點，讓人飛抵當地，幾乎就像旅行社那樣安排。」

「這些人抵達後，會拿到特定文件和一個背包，接著搭上巴士，然後直接被送往我們南部邊境。大多數證詞顯示，他們年齡相近，多為年輕人，男性為主，部分是女性。這看起來是有組織行動，目的是讓他們進入我們的國家，改變我們的國家。」

福斯商業頻道報導，共和黨人一直在警告，中國移民越境美國人數已創下歷史新高；2023年底以來，南部邊境涉及中國公民的攔查或接觸事件超過2萬2000起。美國情報部門和緝毒局也多次表示，絕大多數非法芬太尼前體化學品都源自中國境內的化工廠，然後被運往墨西哥販毒集團進行加工販運。

諾姆說：「他們促成了這件事。我不會說我們找到直接與政府確切相關的官方聯繫，但鐵定有與中共有關的中國企業、與販毒集團合作的個人，在確保產品進入美國。」

諾姆表示，「記住，中國有個摧毀美國的千年計畫。他們不僅擴充軍備、操縱貨幣、透過不公平貿易來傷害我們；還計畫從內部摧毀我們的國家，扼殺我們下一代國人；他們會不擇手段。」

諾姆曾任南達科他州國會議員和州長，3月5日被免去國土安全部部長職務。她上任第一年，國土安全部報告的緝毒行動創下紀錄，查獲非法毒品逾50萬磅。該部去年12月表示，川普政府移民打擊行動促成逾190萬人自願遣返、逾60萬人被強制驅逐出境。

精華 FAQ

  • 她表示，相關網絡先讓中國年輕無證移民飛往拉美，再提供特定文件與背包，最後安排巴士直送美國南部邊境，整體運作很像旅行社的套裝行程。

  • 她沒有聲稱找到直接官方證據，但指出拉美與南美合作對象回報，當地疑有中國運作據點，加上部分中國企業與販毒集團合作，顯示背後可能有中共支持。

  • 報導稱，自2023年底以來，南部邊境涉及中國公民的攔查或接觸已超過2萬2000起；同時，美方也指多數芬太尼前體化學品源自中國並流向墨西哥。

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