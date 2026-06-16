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法新社：美軍將在澳洲建立常設武器庫 因應中國軍力擴張

中央社／雪梨16日綜合外電報導
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根據招標文件及官員向法新社證實，美國軍方正計劃在大多數中國飛彈射程之外的澳洲東南海岸為美國陸戰隊建置常設戰備武器儲備。

法新社報導，分析人士指出，美國很希望利用澳洲位處南太平洋的戰略位置，因應中國軍力快速擴張。這將是美軍陸戰隊在澳洲首度擁有這類儲備。

美軍陸戰隊於冷戰期間就開始對全球進行軍用物資預置，包括設在船艦上的浮動儲藏庫及在挪威洞窟中存放維持數千名官兵所需的武器、彈藥和車輛。

亞太地區第一處陸上儲備預計今年在鄰近南海潛在衝突熱點的菲律賓啟用。

美國海軍本月發布的文件顯示，正積極規劃在澳洲設置更大規模儲備，已經編列3000萬美元預算，將在東南部維多利亞州（Victoria）建造倉庫和辦公室，以供「關鍵前沿補給」之用。

文件顯示，預計2028年前滿裝的相關儲備將先存放墨爾本（Melbourne），之後再遷移到預計明年在維多利亞州鄉間班迪亞納（Bandiana）一個軍事基地新建的美方倉儲設施。

澳洲和美國擁有安全同盟關係，對澳洲國防基地進行輪調部署的美軍種類日益增加，澳洲不允許外國在境內設置軍事基地的議題因而分外敏感。

文件顯示，美國海軍正接洽一個全球國防承包商僱用約110名工程師、技工、材料和安全專家，負責管理該澳洲武器儲備，其中包括「多人操作武器」（crew-served weapons）。

美國太平洋陸戰隊發言人告訴法新社：「陸戰隊在澳洲的活動透過維持可對印太地區作戰與演習隨時發放裝備和物資，支持全球整合後勤保障。」

合約安排與設施運作將與澳洲國防部密切協調。

發言人說：「這些活動能提升反應能力，強化與盟邦及夥伴的作業互通性，並且支援印太地區各項任務。」

精華 FAQ

  • 美軍計劃為陸戰隊建立常設戰備武器儲備，內容包括武器、彈藥與車輛等物資，作為印太地區演訓與作戰所需的前沿補給基地。

  • 文件顯示，設施將建於澳洲東南部維多利亞州，先存放在墨爾本，之後轉至班迪亞納軍事基地的新倉儲。相關儲備預計在2028年前滿裝。

  • 美方看重澳洲位處南太平洋的戰略位置，希望在中國軍力快速擴張下強化反應能力，並提升與盟邦及夥伴在印太任務上的互通性。

澳洲 挪威

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