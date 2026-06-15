我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊初步和平協議首見成果？伊朗官媒：5艘油輪貨輪通過美軍封鎖

612元帳單只留9元小費 食客「小作文」戳中痛點

Google：中國駭客入侵美加研究機構 竊資料逾一年

中央社15日即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
根據Google威脅情報團隊所發布的報告，一個與中國有關的駭客組織於2023年9...
根據Google威脅情報團隊所發布的報告，一個與中國有關的駭客組織於2023年9月至2025年11月期間，意圖竊取國防情報、印太地區軍事戰略、人工智慧、無人機、網路戰計畫和醫療研究有關的資訊。Google示意圖。(路透)

Google今天表示，一個與中國有關的駭客組織，在未被察覺情況下，秘密竊取美國及加拿大有關學術、醫療和軍事研究機構的資料長達一年多時間。

根據Google威脅情報團隊所發布的報告，駭客於2023年9月至2025年11月期間，意圖竊取國防情報、印太地區軍事戰略、人工智慧、無人機、網路戰計畫和醫療研究有關的資訊。

Google並未公布被鎖定的機構名稱，但指出這些機構涵蓋領域廣泛，包括藥物研發、臨床試驗、公共衛生政策及軍事戰備，合計有數千名僱用人員，以及高達數十億美元的研究經費。

Google表示，竊資是一個名叫UNC6508的駭客組織所為，這是一個相對較新且鮮為人知的網路間諜團體。

Google威脅情報團隊副主任麥納瑪拉 （Luke McNamara）表示，這組織在許多方面的做法，都與長年觀察到的中國駭客活動雷同，重點在蒐集中國政府可能有興趣的情報。

中國駐美大使館未立即回覆置評要求。北京當局也一貫否認從事或包庇非法駭客行為。

相關網攻最早可追溯至2023年9月，當時駭客利用REDCap伺服器的漏洞發動攻擊。REDCap是一款網路應用程式，一些非營利組織廣泛用來建立及管理線上調查以及資料庫。

研究人員指出，駭客利用自製的惡意軟體，盜取合法的REDCap登入憑證，進而取得目標網路的存取權，並設置系統，將含有近150個關鍵字和搜尋詞的電子郵件自動轉寄至他們控制的Gmail帳號。

REDCap方面未對置評要求作出回應。

被設置的關鍵字和搜尋詞包括：目標機構人員的電話、電子郵件，以及與地緣政策、軍事戰略、先進科技與醫學研究有關的詞彙。

研究人員表示，Google最終發現有多家美國與加拿大機構遭侵入，並已逐一通知他們。

精華 FAQ

  • Google指出，受害對象涵蓋美國與加拿大的學術、醫療及軍事研究機構，涉及藥物研發、臨床試驗、公共衛生政策與軍事戰備等領域。

  • 研究人員表示，駭客最早利用REDCap伺服器漏洞入侵，再以自製惡意軟體竊取合法登入憑證，並將含關鍵字的郵件自動轉寄到其Gmail帳號。

  • Google稱該組織名為UNC6508，屬較新且少見的網路間諜團體，其作法與長年觀察到的中國駭客活動相似，核心目標是蒐集中國政府可能感興趣的情報。

Google 駭客 加拿大

上一則

川普用3,000億美元換終戰、伊朗遵守核協議？美基金方案曝光

延伸閱讀

美研調：AI熱潮下 科技業最大資安威脅來自中國相關駭客

美研調：AI熱潮下 科技業最大資安威脅來自中國相關駭客
五眼聯盟：中國借LinkedIn等求職平台招募潛在間諜

五眼聯盟：中國借LinkedIn等求職平台招募潛在間諜
五眼聯盟示警 中國間諜利用求職平台吸收眼線

五眼聯盟示警 中國間諜利用求職平台吸收眼線
涉藉招聘為中國竊機密 FBI查封13個網站 中國大使館斥無中生有

涉藉招聘為中國竊機密 FBI查封13個網站 中國大使館斥無中生有

熱門新聞

圖為入籍美國的新公民手持國旗。(美聯社)

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

2026-06-08 12:49
華府國家大草坪出現神秘的反川的「86 47」字樣，上排是86，下排是47。(路透)

國家廣場草坪驚現「8647」神祕數字 暗指「殺死川普總統」

2026-06-11 22:03
美軍阿帕契直升機資料照片。(歐新社)

最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊

2026-06-09 17:39
川普總統在社群平台「真相社交」證實，美國與伊朗已達協議。（路透）

川普：美伊朗達和平協議 荷莫茲海峽完全開放

2026-06-14 18:13
輝達執行長黃仁勳婉拒出席國會聽證會，但歡迎參議員華倫等人前往該公司總部交流。(歐新社)

黃仁勳婉拒出席國會聽證 華倫開轟：見川普、習近平都有空？

2026-06-08 19:47
美國總統川普（右）5月15日在中國國家主席習近平（左）陪同下參觀位於北京的中南海花園。（路透）

紐時：川普對中政策轉向 視北京為對等強權 亞洲各國憂

2026-06-10 07:10

超人氣

更多 >
汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了

汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了
CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往
7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字

7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字
退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍

退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍
全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物

全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物