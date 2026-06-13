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緬甸裔美公民敏津 涉間諜罪在中被捕 美中關係恐添波折

記者顏伶如／綜合報導
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川普總統上月訪中，天安門廣場可見美中旗幟飄揚。(路透)
川普總統上月訪中，天安門廣場可見美中旗幟飄揚。(路透)

「華爾街日報」12日報導，緬甸出生的美國公民敏津(Min Zin)出身學運活動者與記者，是智庫機構「緬甸戰略與政策研究所」(Institute for Strategy and Policy Myanmar)共同創辦人，在中國因涉嫌間諜罪、危害國家安全遭到拘留。

消息人士說，敏津是受到一所中國大學邀請而前往訪問。緬甸軍政府領導人敏昂萊(Min Aung Hlaing)預計下周前往中國國是訪問。

中國外交部發言人林劍12日在例行記者會上證實，美國公民敏津涉嫌從事間諜活動和危害中國國家安全，遭到當局「依法採取刑事強制措施」。

中國外交部並未透露敏津被捕的時間、地點。林劍表示，已經通知美國駐廣州領事館，敏津的合法權益將獲得保障。

華爾街日報分析，敏津被捕讓美中兩大超級強權之間的關係增添波折。美中之間的分歧除了貿易、軍事、政治等層面之外，美國高層官員也不斷呼籲北京釋放中國錫安教會(Zion Church)創始人兼牧師金明日(Ezra Jin)、香港報業大亨黎智英(Jimmy Lai)等人，但都沒能成功。川普日前表示，上個月在「川習會」期間曾向中國領導人習近平提到這兩人的困境。

數十名美國公民目前仍因各種不同法律問題而遭中國禁止離境，美國駐北京大使館在爭取美國公民獲釋的過程中，取得不同程度的成效。

敏津出生於緬甸，在緬甸軍政府加緊控制之後，他於1989年開始藏匿，1997年逃離故鄉。

敏津到柏克萊加大(University of California Berkeley)攻讀新聞學碩士，後來留校擔任助教。根據校方紀錄，敏津後來攻讀政治學博士。

2008年，敏津在華爾街日報投書寫道，在緬甸當記者的哥哥遭到軍政府判處坐牢七年。

敏津2016年創立旨在促進緬甸民主化的政策智庫「緬甸戰略與政策研究所」，研究團隊今年1月發表年度報告指出：「緬甸現在就像夢遊似地踏進中國的勢力範圍。」

精華 FAQ

  • 敏津是緬甸出生的美國公民，曾任記者與學者，也是緬甸智庫共同創辦人。報導稱他受中國一所大學邀請前往訪問，之後在中國遭到拘留。

  • 中國外交部表示，敏津涉嫌從事間諜活動並危害中國國家安全，當局已依法對他採取刑事強制措施，同時通知美國駐廣州領事館處理相關事宜。

  • 華爾街日報認為，此案發生在美中分歧仍大的情況下，且美方長期要求北京釋放多名人士未果，因此敏津被捕可能再度增加雙方外交壓力。

緬甸 間諜 美國公民

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