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魯比歐一句話 竟改善美中關係

編譯盧思綸／綜合報導
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國務卿魯比歐(左)拋出「戰略穩定」，中方抓住契機，於是共同提出「建設性戰略穩定關...
國務卿魯比歐(左)拋出「戰略穩定」，中方抓住契機，於是共同提出「建設性戰略穩定關係」新框架。(美聯社)

紐約時報報導，美國總統川普對中政策急轉彎，對中國國家主席習近平態度轉暖，已引發台灣、印度到菲律賓等亞洲國家焦慮，急忙調整自身策略。尤其川習會後達成的政治共識，似乎源自美國國務卿魯比歐去年一句鮮少被注意的「戰略穩定」；北京抓住訊號，順勢升級為新合作框架「建設性戰略穩定關係」。

雖然「建設性戰略穩定關係」這個口號乍聽生硬且模糊，但這類外交用語是重要指標，不僅向美中，更向其他強權釋出訊號：美中正尋求合作或限制敵意，尤其是在台灣問題與貿易方面。

紐時引述兩名熟知美中外交過程的人士透露，去年7月，魯比歐在馬來西亞會晤中國外長王毅時表示，美中「有契機在此實現某種戰略穩定」，並在多個領域尋求合作。今年2月，魯比歐在加勒比海峰會期間再度談到「戰略穩定」。

紐時指出，這項說法當時未受到太多關注，但中國官員注意到了，向美方建議用更正面語言描述兩國關係。這為美中關係改善鋪路，後續川習會期間，美中於是共同提出「建設性戰略穩定關係」新框架。

此外，川普結束訪中後盛讚習近平，稱暫緩對台軍售是「籌碼」，並拋出美中形成平等超級強權「G2」說法。美國與亞洲現任及前任官員指出，訊息已相當清楚，川普打算遷就中國，其他國家也應該跟進。

紐時說，川普最明顯的轉變是台灣問題，除了暫停推進對台軍售，也改變對台灣的表述。長期以來，川普一直認為中國遠比台灣重要。在5月川習會後，川普似乎將潛在戰爭風險部分歸咎於台灣，他說，「我不希望有人走向獨立」，不想「跑9500英里去打一場戰爭」、「希望他們都冷靜下來」，還說他與習近平深入討論了台灣問題和軍售。

日耳曼馬歇爾基金會印太項目執行主任葛來儀說，川普「似乎已經很大程度上接受了習近平在台灣問題上的看法」，人們對此感到擔憂。

精華 FAQ

  • 報導指他去年與王毅會面時談到，美中有契機在多個領域實現某種「戰略穩定」，北京隨後把這個表述升級為更正面的合作語言，成為關係降溫的訊號。

  • 紐時指出，中方注意到美方談話後，建議以較正面的措辭描述雙邊互動，最後在川習會後形成這個新框架，目的在於降低敵意並為合作與管控衝突鋪路。

  • 川普暫緩推進對台軍售，公開把台灣議題與潛在戰爭風險連結，還表示不希望有人走向獨立，顯示他更傾向以遷就北京來換取美中關係穩定。

魯比歐 習近平 印度

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