我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼克隊首敗引爆球迷衝突 群毆、襲警21被捕

紐約遊民所收容人數居高不下 令人擔憂

紐時披露「美國務卿1句話促美中轉暖」 川普對中轉向釋出明確訊號

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（右）5月15日在中國國家主席習近平（左）陪同下參觀位於北京的中南海...
美國總統川普（右）5月15日在中國國家主席習近平（左）陪同下參觀位於北京的中南海花園。（路透）

紐約時報報導，美國總統川普對中政策急轉彎，對中國國家主席習近平態度轉暖，已引發華府與包括台灣、印度到菲律賓等亞洲國家焦慮，急忙調整自身策略。尤其川習會後達成的政治共識，似乎源自美國國務卿魯比歐去年一句鮮少被注意的「戰略穩定」；北京抓住訊號後，順勢升級為新合作框架「建設性戰略穩定關係」。

雖然「建設性戰略穩定關係」這個口號乍聽生硬且模糊，但這類外交用語是重要指標，不僅向美中，更向其他強權釋出訊號：世界兩大經濟體與最強軍事力量正尋求合作或限制敵意，尤其是在台灣問題與貿易方面。

紐時引述兩名知情美中外交過程的人士透露，去年7月，魯比歐在馬來西亞會晤中國外長王毅時表示，美中「有契機在此實現某種戰略穩定」，並且在多個領域尋求合作。今年2月，魯比歐在加勒比海峰會期間再度談到「戰略穩定」。

紐時指出，這項說法當時未受到太多關注，但是中國官員注意到了，並向美方建議用更正面的語言描述兩國關係。這為美中關係轉暖鋪路，後續川習會期間，美中共同提出「建設性戰略穩定關係」的新框架。

除此之外，川普結束訪中後盛讚習近平，稱暫緩對台軍售是「籌碼」，並拋出美中形成平等超級強權「G2」的說法。美國與亞洲現任及前任官員指出，訊息已相當清楚：川普打算遷就中國，其他國家也應該跟進。

華府智庫史汀生中心中國計畫主任孫韻表示：「至少目前，北京認為與川普政府的關係好得超出預期，也把川普視為塑造中國正面形象的機會。」

孫韻說，中方認為或許能利用接下來兩年半，向外界證明中國「並不像大家想得那麼糟」，尤其希望影響華府外交與國安圈對中國的看法。

中國多年來尋求美國正式承認其同等強權地位，過去習近平曾向美國前總統歐巴馬推銷「新型大國關係」，但被拒絕，如今川普給了北京機會。

印度前外交部長、前駐華大使梅農（Shivshankar Menon）指出，川普現在似乎只把中國視為經濟競爭者，並試圖與北京達成某種和平共存；這也顯示本屆美國政府似乎無意處理更廣泛的亞洲地緣戰略問題。

精華 FAQ

  • 因川普對習近平態度明顯轉暖，且在台灣與貿易議題上釋出鬆動訊號，讓華府與台灣、印度、菲律賓等國擔心美國對中立場將更偏向妥協。

  • 報導指出，魯比歐去年與王毅會晤時提到美中有機會實現某種「戰略穩定」，北京隨後把它升級為「建設性戰略穩定關係」，成為新合作框架的語言基礎。

  • 川普除讚揚習近平外，還把暫緩對台軍售稱為籌碼，並提出美中可形成平等超級強權G2，令外界解讀為美方正朝向遷就中國、追求共存。

川普 印度 華府

上一則

美軍阿帕契墜荷莫茲海峽 無人艇首次成功救回飛官

延伸閱讀

川習會後雙方都求穩 台學者：美國會先hold住台灣牌

川習會後雙方都求穩 台學者：美國會先hold住台灣牌
美決策會轉變？若川普、賴清德通話 外媒：台灣憂心重演「澤倫斯基時刻」

美決策會轉變？若川普、賴清德通話 外媒：台灣憂心重演「澤倫斯基時刻」
美中必須對話 魯比歐：川普政府盼維持戰略穩定

美中必須對話 魯比歐：川普政府盼維持戰略穩定
學者：台灣為美中關係核心 川習會僅屬戰術性緩和

學者：台灣為美中關係核心 川習會僅屬戰術性緩和

熱門新聞

圖為入籍美國的新公民手持國旗。(美聯社)

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

2026-06-08 12:49
圖為USCIS紐約辦公室。(路透)

移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？

2026-06-05 09:08
川普總統去年12月17日宣布暫停39國家公民的簽證核發、工作許可和綠卡申請，已及入及歸化。這醬禁令5日被羅德島聯邦地區首席法官麥康奈爾推翻。圖為美國國籍暨移民局辦公室。(美聯社)

川普凍結39國簽證、綠卡與入籍申請 遭聯邦法官推翻

2026-06-05 21:38
川普總統。(路透)

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

2026-06-07 15:10
國防部長赫塞斯（前）搭機到法國出席弔祭諾曼地登陸活動，弄成全家出遊，引起非議。(美聯社)

帶六名子女出差法國 防長赫塞斯挨批像家庭旅行

2026-06-05 20:46
川普全力推動廢除日光節約時間，還親自打電話給議員遊說。(美聯社)

川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度

2026-06-06 09:35

超人氣

更多 >
印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境
心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事

心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事
好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光
川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了
最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊

最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊