紐時披露「美國務卿1句話促美中轉暖」 川普對中轉向釋出明確訊號

美國總統川普（右）5月15日在中國國家主席習近平（左）陪同下參觀位於北京的中南海花園。（路透）

紐約時報報導，美國總統川普 對中政策急轉彎，對中國國家主席習近平態度轉暖，已引發華府 與包括台灣、印度 到菲律賓等亞洲國家焦慮，急忙調整自身策略。尤其川習會後達成的政治共識，似乎源自美國國務卿魯比歐去年一句鮮少被注意的「戰略穩定」；北京抓住訊號後，順勢升級為新合作框架「建設性戰略穩定關係」。

雖然「建設性戰略穩定關係」這個口號乍聽生硬且模糊，但這類外交用語是重要指標，不僅向美中，更向其他強權釋出訊號：世界兩大經濟體與最強軍事力量正尋求合作或限制敵意，尤其是在台灣問題與貿易方面。

紐時引述兩名知情美中外交過程的人士透露，去年7月，魯比歐在馬來西亞會晤中國外長王毅時表示，美中「有契機在此實現某種戰略穩定」，並且在多個領域尋求合作。今年2月，魯比歐在加勒比海峰會期間再度談到「戰略穩定」。

紐時指出，這項說法當時未受到太多關注，但是中國官員注意到了，並向美方建議用更正面的語言描述兩國關係。這為美中關係轉暖鋪路，後續川習會期間，美中共同提出「建設性戰略穩定關係」的新框架。

除此之外，川普結束訪中後盛讚習近平，稱暫緩對台軍售是「籌碼」，並拋出美中形成平等超級強權「G2」的說法。美國與亞洲現任及前任官員指出，訊息已相當清楚：川普打算遷就中國，其他國家也應該跟進。

華府智庫史汀生中心中國計畫主任孫韻表示：「至少目前，北京認為與川普政府的關係好得超出預期，也把川普視為塑造中國正面形象的機會。」

孫韻說，中方認為或許能利用接下來兩年半，向外界證明中國「並不像大家想得那麼糟」，尤其希望影響華府外交與國安圈對中國的看法。

中國多年來尋求美國正式承認其同等強權地位，過去習近平曾向美國前總統歐巴馬推銷「新型大國關係」，但被拒絕，如今川普給了北京機會。

印度前外交部長、前駐華大使梅農（Shivshankar Menon）指出，川普現在似乎只把中國視為經濟競爭者，並試圖與北京達成某種和平共存；這也顯示本屆美國政府似乎無意處理更廣泛的亞洲地緣戰略問題。