川普考慮對台軍售 又提通話賴清德

川普總統5日在空軍1號上專機上被問及美台軍售時說，他還會和賴清德通話。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普表示美方正在考慮140億美元對台軍售案。

川普表示美方正在考慮140億美元對台軍售案。 重點二： 川普稱會一直與賴清德交談，但賴清德未證實。

川普稱會一直與賴清德交談，但賴清德未證實。 重點三：美國內部對軍售仍審查中，未必代表已遭暫停。

對總額140億美元的對台軍售 案，美國總統川普 5日在空軍一號上答覆媒體提問時說，「我們正在考慮」。而對是否會和賴清德 總統通話，他說，「我會一直跟他談」（I'll always talk to him.）。

賴清德6日出席公開活動被問及是否已與川普通過電話，他僅以「謝謝」二字回應。

美國國務卿魯比歐2日在聯邦參議院外委會關於2027財年國務院預算的聽證會指稱，上述軍售案正處於五角大廈內部審查階段、而非「暫停」，正確的說法是持續審查中。

魯比歐直言，這(140億美元)是金額龐大的軍售案，「對我們的國防工業基礎與未來生產線的走向都有影響」，美國必須在相關因素及其他事務間取得平衡。

美國海軍部代理部長高雄5月21日出席聯邦參院撥款委員會聽證會時表示，鑒於自2月底以來川普政府與伊朗間戰爭，美國正暫停140億美元對台軍售案。

哥倫比亞廣播公司(CBS)5月29日則引述幾位知情人士報導，在中國國家主席習近平今秋回訪美國前，預料川普已不會與賴清德通話。

美聯社5日報導，智庫戰略與國際研究中心(CSIS)顧問、曾在白宮國安會負責東亞與大洋洲事務的凱根認為，比起推進美國對台軍售案，北京將視川、賴通話更挑釁。

凱根表示，值得注意的是，在北京已提醒華府切勿安排川普和賴清德接觸後，川普仍持續宣稱，這通電話有可能成真。若川普不與賴清德通話，可能會為推進美國對台軍售案創造空間，同時減輕來自北京的反彈；這可能反而讓川普有空間宣布批准對台軍售，化解外界對美國「棄台」的批評，且這種做法也會讓北京感受到川普政府給予的某種程度尊重。

智庫捍衛民主基金會(FDD)學者辛格頓則提到，川普在5月中旬北京「川習會」後的發言，為美台關係增添模糊性；川普將對台軍售作為美中談判籌碼，以及川賴可能通話的不確定性，已造成更多台北不願看到的模糊性；真正考驗不在川普相關發言，而是上述140億美元對台軍售案是否繼續推進和推進時間表。

日經亞洲5日報導，川普第二任政府上台一年半內批准的對台軍售總額，比拜登政府自2021年1月至去年1月的四年任期多36%。

根據美台商會(USTBC)資料數據，拜登政府四年批准對台軍售總額為84億美元。川普第二任政府去年12月批准114億美元的對台軍售，若上述140億美元的對台軍售案獲得批准，川普第二任政府批准的對台軍售將約250億美元。