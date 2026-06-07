我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

別以為蔬菜都很安全 無毒教母點名5食材「沒煮熟恐中毒」

Dua Lipa穿鑽石婚紗出嫁 西西里島豪辦夢幻婚禮 艾爾頓強驚喜獻唱

川普考慮對台軍售 又提通話賴清德

編譯茅毅／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統5日在空軍1號上專機上被問及美台軍售時說，他還會和賴清德通話。(美聯社)
川普總統5日在空軍1號上專機上被問及美台軍售時說，他還會和賴清德通話。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普表示美方正在考慮140億美元對台軍售案。
  • 重點二：川普稱會一直與賴清德交談，但賴清德未證實。
  • 重點三：美國內部對軍售仍審查中，未必代表已遭暫停。

對總額140億美元的對台軍售案，美國總統川普5日在空軍一號上答覆媒體提問時說，「我們正在考慮」。而對是否會和賴清德總統通話，他說，「我會一直跟他談」（I'll always talk to him.）。

賴清德6日出席公開活動被問及是否已與川普通過電話，他僅以「謝謝」二字回應。

美國國務卿魯比歐2日在聯邦參議院外委會關於2027財年國務院預算的聽證會指稱，上述軍售案正處於五角大廈內部審查階段、而非「暫停」，正確的說法是持續審查中。

魯比歐直言，這(140億美元)是金額龐大的軍售案，「對我們的國防工業基礎與未來生產線的走向都有影響」，美國必須在相關因素及其他事務間取得平衡。

美國海軍部代理部長高雄5月21日出席聯邦參院撥款委員會聽證會時表示，鑒於自2月底以來川普政府與伊朗間戰爭，美國正暫停140億美元對台軍售案。

哥倫比亞廣播公司(CBS)5月29日則引述幾位知情人士報導，在中國國家主席習近平今秋回訪美國前，預料川普已不會與賴清德通話。

美聯社5日報導，智庫戰略與國際研究中心(CSIS)顧問、曾在白宮國安會負責東亞與大洋洲事務的凱根認為，比起推進美國對台軍售案，北京將視川、賴通話更挑釁。

凱根表示，值得注意的是，在北京已提醒華府切勿安排川普和賴清德接觸後，川普仍持續宣稱，這通電話有可能成真。若川普不與賴清德通話，可能會為推進美國對台軍售案創造空間，同時減輕來自北京的反彈；這可能反而讓川普有空間宣布批准對台軍售，化解外界對美國「棄台」的批評，且這種做法也會讓北京感受到川普政府給予的某種程度尊重。

智庫捍衛民主基金會(FDD)學者辛格頓則提到，川普在5月中旬北京「川習會」後的發言，為美台關係增添模糊性；川普將對台軍售作為美中談判籌碼，以及川賴可能通話的不確定性，已造成更多台北不願看到的模糊性；真正考驗不在川普相關發言，而是上述140億美元對台軍售案是否繼續推進和推進時間表。

日經亞洲5日報導，川普第二任政府上台一年半內批准的對台軍售總額，比拜登政府自2021年1月至去年1月的四年任期多36%。

根據美台商會(USTBC)資料數據，拜登政府四年批准對台軍售總額為84億美元。川普第二任政府去年12月批准114億美元的對台軍售，若上述140億美元的對台軍售案獲得批准，川普第二任政府批准的對台軍售將約250億美元。

精華 FAQ

  • 川普在空軍一號上表示，美國「正在考慮」這筆總額140億美元的對台軍售案，顯示案件尚未定案，仍在美方內部評估與權衡之中。

  • 川普回應媒體時說他「會一直跟他談」，暗示仍保留通話可能；但賴清德6日被問及是否已通話時，只以「謝謝」回應，未正面證實。

  • 魯比歐指出，這筆軍售並非被正式「暫停」，而是仍在五角大廈內部審查階段；他也強調金額龐大，會牽動美國國防工業與產線安排。

川普 軍售 賴清德

上一則

紀念諾曼第登陸82周年 赫塞斯訪法演說 籲歐洲處理移民問題

下一則

聯邦法官叫停糧食券附加條款 認干擾援助計畫…川普政府將上訴

延伸閱讀

不顧中國反對？川普再拋「川賴通話」可能性 專家點出意圖

不顧中國反對？川普再拋「川賴通話」可能性 專家點出意圖
是否批准140億美元對台軍售、與賴清德談？川普這樣說

是否批准140億美元對台軍售、與賴清德談？川普這樣說
美對台140億美元軍售案 川普：正在考慮中

美對台140億美元軍售案 川普：正在考慮中
日經：川普2.0批准對台軍售總額 較拜登政府高近4成

日經：川普2.0批准對台軍售總額 較拜登政府高近4成

熱門新聞

圖為USCIS紐約辦公室。(路透)

移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？

2026-06-05 09:08
美國國會外一面美國國旗。(路透)

美國綠卡原籍申請又轉彎 國安部澄清「看個案」2類人較受影響

2026-05-30 23:10
川普總統去年12月17日宣布暫停39國家公民的簽證核發、工作許可和綠卡申請，已及入及歸化。這醬禁令5日被羅德島聯邦地區首席法官麥康奈爾推翻。圖為美國國籍暨移民局辦公室。(美聯社)

川普凍結39國簽證、綠卡與入籍申請 遭聯邦法官推翻

2026-06-05 21:38
川普總統。(路透)

明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場

2026-05-30 16:22
多組藝人及團體表態拒絕在「偉哉美國博覽會」演出，川普總統表示他會親自領銜表演，稍後又說乾脆取消。（路透）

藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王

2026-06-01 06:47
國防部長赫塞斯（前）搭機到法國出席弔祭諾曼地登陸活動，弄成全家出遊，引起非議。(美聯社)

帶六名子女出差法國 防長赫塞斯挨批像家庭旅行

2026-06-05 20:46

超人氣

更多 >
學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊

學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊
在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲

在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲
川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度

川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度
川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現
曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應

曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應