關鍵技術出口限制 美禁中港投資人認購SpaceX IPO

SpaceX即將公開上市，美國政府禁止中國和香港投資人買股。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： SpaceX IPO承銷商被要求拒收中港投資人認購單。

SpaceX IPO承銷商被要求拒收中港投資人認購單。 重點二： 限制主因涉及美國ITAR與國安及技術出口規範。

限制主因涉及美國ITAR與國安及技術出口規範。 重點三：美科技與AI公司近年對中國資金審查明顯趨嚴。

據知情人士透露，SpaceX 的750億元首次公開發行(IPO)承銷商(Underwriter)已被告知，由於美國政府對關鍵技術出口的限制，將不得接受來自香港 和中國投資人的認購訂單。

知情人士也表示，負責此交易的牽頭銀行也已告知承銷團(underwriting syndicate)的其他銀行，由於存在監管和法規風險，不得允許香港和中國的客戶認購此次IPO。有鑒於此事屬於內部事務，知情人士均要求匿名。

知情人士指出，銀行方面被告知，這項決定是基於與美國「國際武器貿易條例」(International Traffic in Arms Regulations, ITAR)相關的內部規範；該條例管制國防物資、服務與技術數據的出口。高盛集團(Goldman Sachs Group)和摩根史坦利(Morgan Stanley)是這筆交易的牽頭銀行，但尚未對此置評。SpaceX的代表在正常辦公時間之外也聯繫不上；SpaceX的香港與上海官方網站在5日則都關閉，無法連線，試圖登入時都會顯示錯誤訊息，稱該公司已禁止來自這些地區的網址。

美國科技業和人工智慧公司近幾年來對於接受中國投資者的資金變得越來越謹慎，反映出監管機構和客戶對潛在的國家安全和資訊安全風險審查日益嚴格；那些尋求承攬美國政府合約或在敏感領域運營的公司，通常會力求避免股東中出現可能引發美國當局審查或引起潛在客戶擔憂的投資者。

這一轉變與先前十年，中國創投公司、私募股權基金、家族企業和富商積極投資矽谷新創公司的情況行程鮮明對比。隨著中美地緣政治緊張局勢加劇，新創公司在上市前對股權結構組成的篩選也跟著變得更加謹慎。