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不顧中國反對？川普再拋「川賴通話」可能性 專家點出意圖

編譯梁采蘩／即時報導
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川普5日在空軍一號上受訪，再度暗示「川賴通話」的可能性。(路透)
川普5日在空軍一號上受訪，再度暗示「川賴通話」的可能性。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普稱正在考慮對台140億美元軍售，並暗示願意與賴清德持續通話。
  • 重點二：專家認為，中國更在意川賴通話，因其挑釁性高於軍售案本身。
  • 重點三：若川普暫不通話，可能為宣布軍售爭取空間並降低北京反彈。

川普總統5日在空軍一號上受訪，被問到140億美元對台軍售時表示「正在考慮」；至於是否仍計畫就此事與賴清德總統通話，川普表示：「我會一直跟他談（I'll always talk to him）。」美聯社報導，在中國表示反對後，川普再度暗示與賴清德通話的可能性，專家點出他背後可能的意圖。

美聯社報導，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國研究主任卡根（Edgard Kagan）指出，與推進對台軍售案相比，中國會認為川賴通話更加挑釁。

卡根說，值得注意的是，在中國已警告美國政府不要安排川普與賴清德接觸後，川普仍持續公開表示這通電話有可能發生。如果川普繞過與賴通話這一步，可能為推進對台新軍售案創造空間，同時減輕北京的反彈。

卡根指出：「這可能讓他有空間宣布軍售，化解外界對美國背棄台灣的批評，這種做法也會讓中方覺得受到某種程度的尊重。」

在川普5日的發言後，我駐美代表處重申立場，表示願就軍售與其他議題與美方保持緊密聯繫，「將交由美方宣布是否安排川普總統與賴清德通話」。

賴清德 川普 軍售

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