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美籍記者認當中國代理人 撰寫報告給習近平看

中央社／華盛頓4日電
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中國國家主席習近平。(路透)
中國國家主席習近平。(路透)

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文章重點整理：

  • 重點一：美籍記者波肯二世在美國認罪，承認充當中國政府的非法代理人。
  • 重點二：他自2019年起與中國特工合作，撰寫報告並收取高額報酬，稱報告會呈習近平。
  • 重點三：此案屬美方連串追查未揭露身分為中國效力人士的案件之一。

美國司法部表示，一名自2010年起居住在中國、並曾為當地多家官媒工作的美國記者，今天在美國法院認罪，承認自己充當中國政府非法代理人。

美聯社報導，司法部表示，波肯二世（Thomas Pauken II）預計將於9月1日在聯邦地方法院接受判決，他最高可能面臨10年徒刑。他以麥葛瑞格（Tom McGregor）為筆名發表文章，藉此與同名的父親撇清關係。他的父親波肯（Thomas Pauken）曾於1990年代擔任德州共和黨主席，並在十多年前參選德州州長。

這是聯邦政府針對涉嫌未依規定揭露身分、為中國政效力的人士所提起的一連串案件中的最新一起。

加州阿凱迪亞市（Arcadia）前市長王愛琳（Eileen Wang）5月同意認罪，承認自己充當中國政府非法代理人。她被指控依照中國官員指示行事，其中包括協助散布對北京當局有利的文章。

曾任紐約州兩任州長高級幕僚的孫雯（Linda Sun）被指控向中國政府出賣其影響力。孫雯對多項指控均不認罪，包括未依法登記為外國政府代理人、與丈夫共謀洗錢，以及協助他人以簽證詐欺方式非法進入美國。

該案於去年12月進行審理，但因聯邦陪審團無法達成一致裁決，法官最後只能宣布這次的審判無效。

波肯的辯護律師柏南（Charles Burnham）在聲明中表示，波肯這次認罪，是為了對自己在「未先完成美國政府特定申報程序」的情況下，曾作為中國政府的代理人行事一事承擔責任。

柏南表示，波肯曾希望自己的工作能夠「促進和平關係，並推動中國宗教自由的事業」。

波肯是在今年2月從中國抵達華盛頓後遭逮捕。宣誓書指出，他當時與一名試圖在川普政府謀職的人士會面，除了向對方提供SIM卡外，還開價1萬美元（約新台幣31萬元），要求對方撰寫將呈送給中國國家主席習近平的報告。

根據宣誓書，波肯似乎將自己視為中國特工與可向北京提供機密資訊的「人力資源」之間的中間人。對此，波肯的律師並未立即回覆記者的置評請求。

波肯至少自2019年起就開始與中國特工合作，其中包括一名他認為效力於中國安全機構、化名「凱西」（Cathy）的人員。在2019年至2025年期間，波肯除了獲得多次赴美行程費用，還因向「凱西」提供報告而賺取10萬美元報酬。「凱西」並告知他，這些報告會呈送給習近平。

司法部表示，波肯還曾向一群來自武漢的人士販售報告。這群人希望獲取有關科技與司法部的情報，並要求波肯幫忙物色專家，以協助他們進行網路間諜活動。

精華 FAQ

  • 他承認自己未依美國規定申報，就長期替中國政府行事，屬於非法代理人。司法部指出，他還曾協助撰寫報告、接觸中方人員並收取報酬，因此選擇認罪承擔責任。

  • 根據司法部說法，他至少自2019年起與自認屬中國安全機構的人員合作，為對方撰寫報告、取得多次赴美費用，並從中賺得約十萬美元，且被告知報告會送交習近平。

  • 它是美國政府近期一連串追查案件之一，其他人包括前加州阿凱迪亞市長王愛琳與前紐約州幕僚孫雯，皆被指涉為中國政府效力或未依法登記外國代理人。

習近平 共和黨 聯邦政府

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