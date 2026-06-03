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川普：美國成世上最熱門國家 習近平向我表達敬佩

中央社3日即時報導
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川普(右)表示，五月北京行大成功，且習近平(左)「非常敬佩我的作為。(新華社)
川普(右)表示，五月北京行大成功，且習近平(左)「非常敬佩我的作為。(新華社)

川普總統在今天播出的訪問中表示，他重返白宮後，帶領美國成為世界上「最熱門」的國家，且中國國家主席習近平對此向他表達高度敬意。

川普（Donald Trump）接受「紐約郵報」（New York Post）podcast節目Pod Force One主持人戴文（Miranda Devine）訪問時說，美國今日是「世界上最熱門、最成功的國家」。

川普談到自己5月訪問中國時，「每個人，甚至是習（近平）主席，...他敬仰我們」。

川普表示，那趟北京行大成功，且習近平「非常敬佩我的作為。他說：『你這麼快就做到，我從未見過如此情況』」。

川普進一步說，他再度擔任總統時，接手的是1個「深陷困境」的國家，不過他已成功讓美國成為「全世界最熱門的國家」。

川普這番說法，呼應他5月訪中期間在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發表的1則貼文。當時他寫道，習近平認為，美國在他的前任拜登（Joe Biden）執政期間是個「走下坡的國家」，但「如今美國是全世界最熱門的國家」。

習近平 川普 白宮

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