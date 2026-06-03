魯比歐：對台政策未改變 140億軍售還在評估中

國務卿魯比歐2日在國會作證指出，140億元的對台軍售尚在討論，美中需要交流，但對台政策沒有改變。（美聯社）

針對川普總統日前稱對台軍售 是對中國非常好的談判籌碼，國務卿魯比歐 2日在國會重申，美國對台政策沒有改變，並強調說，川普政府已在去年通過111億美元的對台軍售，140億元的對台軍售還在評估中。

魯比歐否認美中談判會影響到新一波對台軍售的進度，並表示，美中別無選擇，必須要保持對話，並指出，川普政府目標維持一段時期的「戰略穩定」（strategic stability）。

川普在結束訪問北京的行程之後稱美國對台軍售是很好的談判籌碼，引發爭議，聯邦參議院外交委員會2日針對國務院 2027財政年度預算申請舉行聽證會，邀請魯比歐出席說明，魯比歐表示，美國對台政策沒有改變。

魯比歐並指出，川普政府去年通過111億美元的對台軍售，是單次最大規模的對台軍售，並表示，這筆軍售額度超過拜登政府4年總額；魯比歐表示，歐巴馬政府有6年的時間都沒有提供對台軍售。

魯比歐說，目前有一筆140億美元的對台軍售正在評估中，並表示，川普政府去年已經通過一筆軍售，若說川普政府不提供軍售給台灣是不公平的；魯比歐說，去年的對台軍售的規模之大、之引人注意，引發中國的激烈反應，甚至為此做出侵犯的行為。

魯比歐表示，最重要的是，美國希望維持現狀，這是美國的政策；美國對台政策沒有改變，也沒有在這次北京行中改變。

魯比歐：沒有立即通過的原因很多

魯比歐解釋，川普稱軍售是很好的談判籌碼，意在點出中國非常在意這個議題，持續在與美國的討論中提到對台軍售，但這並不代表這會影響到國務院或白宮的決定；魯比歐說，川普將會決定軍售的時機點和執行的方式；魯比歐說，軍售沒有立即發生的原因有很多。

魯比歐也表示，美中是世界上最大的兩個經濟體，擁有最強大的軍隊，兩國政府別無選擇，必須有某種程度的溝通聯繫、必須對話，以降低美中之間潛在的衝突點。

魯比歐也說，美中關係當中明顯有很重大的「刺激物」（irritants），有些是長久以來的問題，美中必須在未來做處理；魯比歐指出，川普政府的目標是維持一段時期的戰略穩定，同時意識到美中在某些領域中存在關係上的掙扎，不只會持續數年，而是可能持續數十年。

此外，魯比歐2日也說明美伊和談，指美方談判團隊沒有提供伊朗取消制裁來換取開放荷莫茲海峽的選項，並稱解除對伊朗制裁的條件必須是伊朗放棄他們的核子計畫。