我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「郵差被狗咬最多」 洛杉磯連三年居全美之首

世界盃／梅西、C羅6度參戰寫歷史 本屆最年輕選手僅17歲

魯比歐：對台政策未改變 140億軍售還在評估中

記者陳熙文／華盛頓報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國務卿魯比歐2日在國會作證指出，140億元的對台軍售尚在討論，美中需要交流，但對...
國務卿魯比歐2日在國會作證指出，140億元的對台軍售尚在討論，美中需要交流，但對台政策沒有改變。（美聯社）

針對川普總統日前稱對台軍售是對中國非常好的談判籌碼，國務卿魯比歐2日在國會重申，美國對台政策沒有改變，並強調說，川普政府已在去年通過111億美元的對台軍售，140億元的對台軍售還在評估中。

魯比歐否認美中談判會影響到新一波對台軍售的進度，並表示，美中別無選擇，必須要保持對話，並指出，川普政府目標維持一段時期的「戰略穩定」（strategic stability）。

川普在結束訪問北京的行程之後稱美國對台軍售是很好的談判籌碼，引發爭議，聯邦參議院外交委員會2日針對國務院2027財政年度預算申請舉行聽證會，邀請魯比歐出席說明，魯比歐表示，美國對台政策沒有改變。

魯比歐並指出，川普政府去年通過111億美元的對台軍售，是單次最大規模的對台軍售，並表示，這筆軍售額度超過拜登政府4年總額；魯比歐表示，歐巴馬政府有6年的時間都沒有提供對台軍售。

魯比歐說，目前有一筆140億美元的對台軍售正在評估中，並表示，川普政府去年已經通過一筆軍售，若說川普政府不提供軍售給台灣是不公平的；魯比歐說，去年的對台軍售的規模之大、之引人注意，引發中國的激烈反應，甚至為此做出侵犯的行為。

魯比歐表示，最重要的是，美國希望維持現狀，這是美國的政策；美國對台政策沒有改變，也沒有在這次北京行中改變。

魯比歐：沒有立即通過的原因很多

魯比歐解釋，川普稱軍售是很好的談判籌碼，意在點出中國非常在意這個議題，持續在與美國的討論中提到對台軍售，但這並不代表這會影響到國務院或白宮的決定；魯比歐說，川普將會決定軍售的時機點和執行的方式；魯比歐說，軍售沒有立即發生的原因有很多。

魯比歐也表示，美中是世界上最大的兩個經濟體，擁有最強大的軍隊，兩國政府別無選擇，必須有某種程度的溝通聯繫、必須對話，以降低美中之間潛在的衝突點。

魯比歐也說，美中關係當中明顯有很重大的「刺激物」（irritants），有些是長久以來的問題，美中必須在未來做處理；魯比歐指出，川普政府的目標是維持一段時期的戰略穩定，同時意識到美中在某些領域中存在關係上的掙扎，不只會持續數年，而是可能持續數十年。

此外，魯比歐2日也說明美伊和談，指美方談判團隊沒有提供伊朗取消制裁來換取開放荷莫茲海峽的選項，並稱解除對伊朗制裁的條件必須是伊朗放棄他們的核子計畫。

魯比歐 軍售 國務院

上一則

反武器化基金喊停 川普仍免於稅務審查 自家議員也批評

下一則

國會強大壓力 川普政府宣布放棄18億反武器化基金

延伸閱讀

魯比歐：對台政策未因川習會改變…中方希望 但美沒有

魯比歐：對台政策未因川習會改變…中方希望 但美沒有
否認對台軍售當談判籌碼 魯比歐：還沒通過的原因很多

否認對台軍售當談判籌碼 魯比歐：還沒通過的原因很多
美中必須對話 魯比歐：川普政府盼維持戰略穩定

美中必須對話 魯比歐：川普政府盼維持戰略穩定
美140億元對台軍售恐拖到9月後？分析：對川普一舉兩得

美140億元對台軍售恐拖到9月後？分析：對川普一舉兩得

熱門新聞

美國國會外一面美國國旗。(路透)

美國綠卡原籍申請又轉彎 國安部澄清「看個案」2類人較受影響

2026-05-30 23:10
川普總統。(路透)

明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場

2026-05-30 16:22
維吉尼亞發生嚴重交通事故，警方在現場調查。（美聯社）

維州5死44傷大車禍 華人巴士司機也受傷…來自紐約史島

2026-05-29 17:49
多組藝人及團體表態拒絕在「偉哉美國博覽會」演出，川普總統表示他會親自領銜表演，稍後又說乾脆取消。（路透）

藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王

2026-06-01 06:47
USCIS要求綠卡申請要回母國提出，引起不少人緊張，但又補充專業人士不在此限。圖為美國駐北京大使館。（美聯社）

綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議

2026-05-28 05:42
Seasats公司的「光魚」USV首次自主穿越台灣海峽，並稱監控到中國軍艦。（取自美國海軍）

美商無人艇「光魚」穿越台灣海峽 5天追蹤拍攝多艘中國軍艦

2026-05-29 02:29

超人氣

更多 >
加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡

加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡
比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼
華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務
敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友

敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友
為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺

為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺