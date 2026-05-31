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美對台政策不變？赫塞斯避談台灣後鬆口：唯一改變的有一件事

編譯盧思綸／即時報導
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美國防長赫塞斯5月30日於新加坡出席「香格里拉對話」發表演說。（歐新社）
美國防長赫塞斯5月30日於新加坡出席「香格里拉對話」發表演說。（歐新社）

彭博報導，美國防長赫塞斯出席「香格里拉對話」演說，隻字未提台灣議題，是十多年來首位在這場亞洲安全論壇演講未提及台灣的美國防長。另外，赫塞斯5月30日雖強調美國對台政策不變，但提及一項重要但書，坦言「唯一改變的是我們的說話方式」。

此舉凸顯赫塞斯有意說服美盟友，在台灣議題上保持沉默是展現美國實力的上策，但這套策略是否有效仍待觀察，至少目前對中國國家主席習近平而言，已是一場外交勝利。

澳洲國立大學國家安全學院院長麥德卡夫（Rory Medcalf）表示：「在中國問題上，某些事情顯然已經改變：這或許是香格里拉對話23年歷史上，美國政府發表過最不具對抗性的演說。最大的未知是，這究竟反映美國談判地位的強勢，還是脆弱。」

赫塞斯30日下午離開新加坡時告訴記者，美國對台政策維持不變，但提及一項重要但書。他說：「你可能看到的唯一改變，是我們說話的方式」，並重申美方將秉持「輕聲說話，但手持大棒」原則。

這句話常被視為與美國前總統羅斯福（Theodore Roosevelt）的外交理念有關。羅斯福任內推動巴拿馬運河興建，反對歐洲列強介入拉丁美洲事務，並透過軍事與外交力量擴大美國在歐洲與亞洲的影響力。

彭博指出，目前暫緩的140億美元對台軍售案，將是檢驗美國對台政策是否實務上不變的一大考驗。赫塞斯在新加坡期間受訪曾反駁伊朗戰爭使美方暫緩對台軍售，並重申未來對台軍售由總統川普決定。

報導並點出，赫塞斯在演說中雖讚揚南韓、日本與澳洲等亞洲盟友強化防衛、降低對美依賴，卻未提及台灣本月通過的250億美元特別軍事預算，其中很大一部分用於對美採購武器。

美國外交政策研究所學者艾斯特普（Chris Estep）認為，這是錯失機會，因為公開肯定台北提高軍費，本可向外界傳遞華府仍重視嚇阻台海衝突的明確訊號。他直言：「沉默本身也會傳遞一種訊息。」

與此同時，赫塞斯在論壇期間對中國的語氣也明顯放軟，顯示美方有意避免與北京升高緊張。反觀位於第一島鏈的美國盟友日本與菲律賓則對北京發表尖銳言論，形成鮮明對比。

日防相小泉進次郎5月31日演說批評北京擁核武卻反控日本搞新軍國主義「很奇怪」。菲律賓防長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）5月30日受訪彭博電視稱，日本、越南與台灣正因共同戰略利益而逐漸靠攏；他還暗示，若中國武力犯台，台灣民眾可能前往菲律賓避難。

習近平 赫塞斯

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