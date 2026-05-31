對台軍售無解？CBS：習近平今秋訪美前 川普和賴清德不會通話

CBS報導，在中國國家主席習近平今秋訪美前，川普應不會與賴清德通電話。圖為習近平(左)15日在北京中南海，陪同到訪的川普(右)參觀。(路透)

川普 總統結束對中國的國事訪問後，曾兩度提到可能會在對台軍售 議題上與賴清德總統通電話。不過，CBS新聞29日引述多名知情人士報導，在中國國家主席習近平 今秋可能訪問美國之前，預料川普不會與賴清德通話。

川普已在北京於中方為他所設的國宴中，邀習近平9月24日訪美，但中國方面尚未官宣接受邀請。中國駐美大使館公使銜副館長邱文星(Qiu Wenxing)27日表示，習近平已同意於今年秋季訪問美國，但「具體日期仍有待確定」，並補充說：「在這樣一次重要的國事訪問之前，必須先創造有利條件。」

CBS新聞指出，在川普5月中旬訪中期間，習近平曾警告，若處理不當，台灣問題可能演變成「非常危險的局勢」。此後，川普兩度表示，在決定是否批准對台出售新一批防禦性武器前，將先與賴清德通話，相關談話一度成為國際媒體關注焦點。

根據報導，川普結束訪中、搭乘空軍一號返美途中曾表示：「我必須跟現在掌管台灣的那個人談，你們知道他是誰。」上周被問到是否會在批准軍售前與賴清德通話時，川普則回答：「我會跟他談，我會跟每一個人談。」

由於處理對中關係涉及外交敏感性，自1979年以來，沒有任何一位在任美國總統直接與台灣的領導人通話。不過，川普在2016年12月首度當選、尚未就職時，曾接到時任總統蔡英文的祝賀電話。

台灣駐美代表俞大㵢(Alexander Yui)5月17日接受CBS節目訪問時表示：「我認為(賴清德)如果有時間，會很樂意向他說明我們這一方的故事，也就是台灣的故事。那是一個關於韌性，以及一個國家如何面對中國侵略仍然屹立不搖的故事。」

儘管目前沒有規畫與台北通話，但兩名消息人士指出，川普一向喜歡保留各種選項。台灣駐美代表處上周告訴CBS，目前仍在等待美方有關通話安排的消息。

另外，美國國防部長赫塞斯30日在新加坡香格里拉對話發表演說，並在接受提問時被問到美國對台軍售，他也表示，「未來任何的對台軍售決定，如同總統川普所言，將是他說了算」。