中國驅逐專訪賴清德紐時記者 川普政府吊銷新華社1記者簽證

美國總統川普5月13日抵達北京進行國是訪問前，天安門廣場可見美中旗幟飄揚。(路透)

紐約時報29日報導，中國今年2月無預警驅逐紐約時報駐中記者王月眉，理由是紐時去年底一場峰會活動播出賴清德 總統預錄訪談。美國政府4月也「以牙還牙」，吊銷新華社一名駐美記者的簽證 。

紐時去年12月舉辦DealBook峰會，播出賴總統接受主持人索爾金專訪內容，儘管王月眉（Vivian Wang）並未參與這場活動的規畫或採訪，但北京仍以此為由下驅逐令。

王月眉自2020年起擔任紐時駐中記者，知情人士透露，北京其實早對她的報導內容有所不滿。紐時的記者簡介記載她在芝加哥市郊長大，畢業於耶魯大學，長期關注中國民眾生活處境，也曾報導言論審查、新冠疫情期間的防疫政策，以及中國國家安全體系持續擴張等敏感議題。

王月眉遭驅逐後，美國政府4月也採取對等措施，撤銷一名在美國為中國官媒新華社工作的中國籍記者簽證。紐時未透露這名中國籍記者的姓名，該報發言人說，紐時不會要求美國政府吊銷媒體記者證或以其他方式干涉任何一位記者的工作，包括本案。

紐時指出，王月眉遭驅逐後，報社高層曾與北京進行數周協商，希望讓她重返中國工作。中國官員後來同意發給王月眉與數名紐時記者7天簽證，讓他們採訪川普 訪中行，但拒絕恢復王月眉在中國的駐地記者身分。中國當局本周則再次核發短期非新聞簽證，允許她返回北京整理住處與搬離公寓。

王月眉曾在香港工作2年，2022年調往北京，曾參與紐時新冠疫情報導團隊，並於2021年獲得普立茲公共服務獎。

紐時執行主編周看（Joseph Kahn）批評，中國政府驅逐王月眉是錯誤的決定，將使全球讀者更難獲得有關這個全球第二大經濟體的獨立、深入且準確的資訊。

周看表示，王月眉是當今最受尊敬的中國線記者之一，她遭驅逐前已長期因專業且持平的報導而受到騷擾與威脅。

紐時指出，目前約有20多名受雇於美國媒體的外國記者常駐中國，規模遠低於習近平掌權前。隨著王月眉離境，紐時如今在中國僅剩1名駐地記者，而華盛頓郵報更已多年未在中國設有常駐記者。

近年中國對美國媒體核發長期記者簽證的數量持續下降，愈來愈多外媒記者只能持短期簽證工作，若報導內容引發北京不滿，簽證往往面臨無法續發的風險，也使雙方近年建立的記者交流機制逐漸萎縮。