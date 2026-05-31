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赫塞斯香會演說 隻字未提台灣

編譯周辰陽茅毅／綜合報導
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國防部長赫塞斯在「香格里拉對話」演說，內容未提到台灣，但表明「我們和中國軍方愈來...
國防部長赫塞斯在「香格里拉對話」演說，內容未提到台灣，但表明「我們和中國軍方愈來愈頻繁會晤」。(歐新社)

國防部長赫塞斯出席在新加坡舉行的「香格里拉對話」，他於30日發表約25分鐘演說，內容均未提到台灣。對美中關係，他表明，比多年來的任何時候都還要好；藉由維持兩軍間的暢通聯繫，「我們和中國軍方愈來愈頻繁會晤」。

赫塞斯在當地接受媒體聯訪表示，美國清楚中國正在進行重大軍事擴張，華府對此進行考量，以確保為任何可能的突發情況做好準備；他也重申，美國對台立場沒有改變。

對於有關美國對台軍售議題，赫塞斯回應，最終取決於川普總統的決定。

赫塞斯在演說後回答中方代表提問時，他說，希望與中國防務部門開展更多對話。

不過，赫塞斯仍直言，對中國空前的軍事擴張和在太平洋及區域內外持續擴大軍事活動，各界感到擔憂是「相當合理」。

赫塞斯聲稱，美國對當前安全環境有清醒且務實的評估，「若由任何單一霸權主導太平洋，將打破區域的權力平衡，破壞共同致力維護的均勢」；包含中國，沒有任何國家能建立霸權，並對美國及其盟友的安全構成威脅。

赫塞斯說，美國不會以不必要的對抗來回應中國軍事活動帶來的挑戰。

他還說，美國正「重新確立門羅主義」。

赫塞斯提到，美國的太平洋戰略核心在於「第一島鏈拒止嚇阻」。

他重申，美國長期對太平洋安全承擔「不成比例」責任，當許多美國盟友及夥伴「放任自身防衛能力衰退」時，這對美國納稅人是「糟糕的交易」；「美國替富國補貼國防時代結束；不能再有人搭便車」。

赫塞斯也提到北約及美國的歐洲盟友，若這些國家不大幅提高國防支出，將面臨美國與他們「合作模式的明顯轉變」。

赫塞斯答道，「很多人現在把美國對國際承擔的責任，跟美國撤離亞洲混在一起；美國不會對亞洲棄之不顧」。

對5月北京「川習會」，赫塞斯表示，川習進行坦率且「真正具歷史意義」會談，川習兩人皆認識到建立美中建設性關係的重要性。

赫塞斯接受媒體聯訪時，根據國部提供逐字稿，被問及是否認為自己今年在「香格里拉對話」演說針對中國的用語比去年溫和，以及美國是否已決定暫緩新一波對台軍售，赫塞斯回應說，美國會展現強大實力，但也能「溫言在口，同時把大棒拿在手」(speak softly while carrying that big stick)。

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