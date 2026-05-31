我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州驚傳巨響地動 NASA揭真相「火流星炸了」 衛星影像曝光

豪門遺產惹殺機？西班牙服飾Mango創辦人墜崖 接班人被控弒父

大老闆已劃框架 赫塞斯發言節制

記者 陳言喬
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國國防部長赫塞斯30日在「香格里拉對話」演講，不像去年般的對中強硬談話，應與「川習會」美中建立「建設性戰略穩定關係」有關，此也印證川普政府為當前的自身需要，近期「川賴通話」的可能性已趨近於零。

赫塞斯去年在同樣場合大談台海與印太安全，他稱，中國若以武力併吞台灣將帶來毀滅性後果，美軍已準備好作戰以阻擋任何武力改變現狀的企圖等等。但30日的演講不僅沒有提到台灣，在被問到對台軍售時，也是迴避地推稱，這交由川普總統決定。他還稱讚美國與中國當前關係「比許多年來都要好」。

回想這一年，美中從關稅戰，到互卡晶片、稀土，到雙邊貿易額直線下降，到軍事上的放話等，美中之間的對抗有過之無不及，兩國關係根本沒有如赫塞斯所說變好的條件，但在「川習會」後兩國關係卻出現反轉。

不僅赫塞斯節制了他的發言，稍早前在印度新德里舉行的「四方安全對話」(Quad)上，出席的美國另一個鷹派反華大將、國務卿魯比歐也未對美中與台海問題多做發言，倒是日本外相茂木敏充十分關切美國的印太政策是否出現調整。

從美方這兩個要員最近的言談可判斷，維繫美中關係的穩定已是美國當前最重要的工作，美方同意把彼此的分歧框定在一定範圍內，那些讓美中關係不穩定的因素必須排除或盡量降低。因此，川賴通話、對台軍售，這些可能顛覆美中關係的事情，美國暫時不會碰觸。

不過，美中關係穩定能維持多久，誰也說不準。赫塞斯對美中關係、台海問題謹言慎行，但也要求盟友增加國防預算，第一島鏈拒止嚇阻(中國)；同時，川普政府日前也重啟拜登時期針對中國的Quad會談。顯見美國也在做兩手準備。

川習會後，美中都在蓄積能量，或許有小摩擦，但基本會在穩定框架內互動。台灣當前只能自我強化、耐心等待，或許九月習近平訪美後，或許明年，或許川普卸任前，只是那時美中將展開另一階段對抗，對台灣是福或禍仍未可知。

川普 赫塞斯 川習會

上一則

美F-15E戰機在伊遭擊落 「兇手」疑是中製飛彈

下一則

4民主黨州拒發臥底車牌給ICE 司法部：威脅第1線探員安全

延伸閱讀

赫塞斯香會演說 稱避免與中不必要對抗 談對台軍售這樣說

赫塞斯香會演說 稱避免與中不必要對抗 談對台軍售這樣說
赫塞斯：為任何可能突發情況做準備 對台立場未變

赫塞斯：為任何可能突發情況做準備 對台立場未變
赫塞斯：對台軍售由川普定奪 140億軍購無關美彈藥庫存

赫塞斯：對台軍售由川普定奪 140億軍購無關美彈藥庫存
香格里拉對話 赫塞斯會黃循財重申防務夥伴關係

香格里拉對話 赫塞斯會黃循財重申防務夥伴關係

熱門新聞

移民局日前指申請綠卡要回母國，引發恐慌，移民局24日補充，持有H-1B簽證要轉換身分者，大多數不必離境，依現行做法辦理。（路透）

USCIS：大部分H-1B簽證申請綠卡 應不用離美

2026-05-25 05:22
佛州的高中生摸黑走路上學，如果永久實行「日光節約時間」，家長擔心孩子冬日上學的安全。(美聯社)

可能摸黑上學…全年日光節約時間 誰受益？誰受害？

2026-05-23 02:21
川普政府對移民政策再進一步緊縮，將要求多數綠卡申請者返回母國提出申請。圖為USCIS紐約辦公室。(路透)

須回母國申請綠卡？律師籲勿恐慌：2類簽證不受影響

2026-05-23 10:08
USCIS要求綠卡申請要回母國提出，引起不少人緊張，但又補充專業人士不在此限。圖為美國駐北京大使館。（美聯社）

綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議

2026-05-28 05:42
維吉尼亞發生嚴重交通事故，警方在現場調查。（美聯社）

維州5死44傷大車禍 華人巴士司機也受傷…來自紐約史島

2026-05-29 17:49
川普總統。(路透)

明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場

2026-05-30 16:22

超人氣

更多 >
明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場

明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場
加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了

加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了
哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價

哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價
中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評
市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示