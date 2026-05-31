我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州驚傳巨響地動 NASA揭真相「火流星炸了」 衛星影像曝光

豪門遺產惹殺機？西班牙服飾Mango創辦人墜崖 接班人被控弒父

美F-15E戰機在伊遭擊落 「兇手」疑是中製飛彈

編譯周辰陽／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為一架美軍F-15E打擊鷹式戰機於3月9日在伊朗執行任務。一架同型戰機於4月在...
圖為一架美軍F-15E打擊鷹式戰機於3月9日在伊朗執行任務。一架同型戰機於4月在伊朗遭擊落，傳可能是遭中國製「肩射飛彈」擊中。(路透)

美國空軍一架F-15E打擊鷹式(Strike Eagle)戰機4月在伊朗西南部上空遭擊落，並引發一場危險的救援行動。三名知情人士告訴NBC新聞，這架戰機很可能是遭中國製「肩射飛彈」擊中。

消息人士表示，這是數十年來首次有美軍戰鬥機遭敵方火力擊落，美國官員目前仍在調查相關情況。此外，根據其中一名知情人士及一名知情美國官員說法，中國也可能在衝突初期向伊朗提供一套能夠偵測匿蹤戰機的「長程預警雷達」。

不過，消息人士表示，目前尚不清楚這枚可能擊落F-15E的肩射飛彈是近期才交付伊朗，還是來自多年前運抵伊朗的武器庫存。同樣也不清楚被稱為YLC-8B的雷達是否曾在戰爭期間投入使用。

根據一名知情美國官員說法，美方掌握中國支援伊朗的一切行動。但他表示，中國在戰前就已支持伊朗，而衝突期間提供的任何協助並未對戰場局勢造成影響。該名官員指出：「那並不是重大的支援，也沒有產生任何決定性的作戰影響。」

NBC新聞指出，在川普總統尋求中國協助結束這場衝突之際，伊朗使用中國製武器，讓美國與北京的關係變得更加複雜。對此，白宮未直接回應詢問，而是引述川普先前的公開談話。川普表示，中國國家主席習近平曾向他保證，北京不會向伊朗提供武器。

被問及F-15遭擊落事件時，中國駐美大使館發言人在聲明中表示：「中國始終以審慎、負責任的態度處理軍品出口，並依據中國出口管制法律法規及所承擔的國際義務實施嚴格管控。中方反對毫無根據的抹黑和惡意聯想。」

伊朗

上一則

中國驅逐專訪賴清德紐時記者 川普政府吊銷新華社1記者簽證

下一則

大老闆已劃框架 赫塞斯發言節制

延伸閱讀

48小時二度交火 美軍空襲伊朗無人機設施 革命衛隊報復轟美軍基地

48小時二度交火 美軍空襲伊朗無人機設施 革命衛隊報復轟美軍基地
伊朗彈襲 科威特攔截成功 殘骸墜地波及2架MQ-9無人機

伊朗彈襲 科威特攔截成功 殘骸墜地波及2架MQ-9無人機
美伊戰爭耗彈藥連累亞洲 華郵：美軍幫以色列攔截飛彈 薩德庫存剩一半

美伊戰爭耗彈藥連累亞洲 華郵：美軍幫以色列攔截飛彈 薩德庫存剩一半
美軍彈藥庫存告急苦主再+1 傳美防長告知日本 戰斧交付將重大延遲

美軍彈藥庫存告急苦主再+1 傳美防長告知日本 戰斧交付將重大延遲

熱門新聞

移民局日前指申請綠卡要回母國，引發恐慌，移民局24日補充，持有H-1B簽證要轉換身分者，大多數不必離境，依現行做法辦理。（路透）

USCIS：大部分H-1B簽證申請綠卡 應不用離美

2026-05-25 05:22
佛州的高中生摸黑走路上學，如果永久實行「日光節約時間」，家長擔心孩子冬日上學的安全。(美聯社)

可能摸黑上學…全年日光節約時間 誰受益？誰受害？

2026-05-23 02:21
川普政府對移民政策再進一步緊縮，將要求多數綠卡申請者返回母國提出申請。圖為USCIS紐約辦公室。(路透)

須回母國申請綠卡？律師籲勿恐慌：2類簽證不受影響

2026-05-23 10:08
USCIS要求綠卡申請要回母國提出，引起不少人緊張，但又補充專業人士不在此限。圖為美國駐北京大使館。（美聯社）

綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議

2026-05-28 05:42
維吉尼亞發生嚴重交通事故，警方在現場調查。（美聯社）

維州5死44傷大車禍 華人巴士司機也受傷…來自紐約史島

2026-05-29 17:49
川普總統。(路透)

明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場

2026-05-30 16:22

超人氣

更多 >
明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場

明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場
加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了

加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了
哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價

哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價
中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評
市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示