美F-15E戰機在伊遭擊落 「兇手」疑是中製飛彈

圖為一架美軍F-15E打擊鷹式戰機於3月9日在伊朗執行任務。一架同型戰機於4月在伊朗遭擊落，傳可能是遭中國製「肩射飛彈」擊中。(路透)

美國空軍一架F-15E打擊鷹式(Strike Eagle)戰機4月在伊朗 西南部上空遭擊落，並引發一場危險的救援行動。三名知情人士告訴NBC新聞，這架戰機很可能是遭中國製「肩射飛彈」擊中。

消息人士表示，這是數十年來首次有美軍戰鬥機遭敵方火力擊落，美國官員目前仍在調查相關情況。此外，根據其中一名知情人士及一名知情美國官員說法，中國也可能在衝突初期向伊朗提供一套能夠偵測匿蹤戰機的「長程預警雷達」。

不過，消息人士表示，目前尚不清楚這枚可能擊落F-15E的肩射飛彈是近期才交付伊朗，還是來自多年前運抵伊朗的武器庫存。同樣也不清楚被稱為YLC-8B的雷達是否曾在戰爭期間投入使用。

根據一名知情美國官員說法，美方掌握中國支援伊朗的一切行動。但他表示，中國在戰前就已支持伊朗，而衝突期間提供的任何協助並未對戰場局勢造成影響。該名官員指出：「那並不是重大的支援，也沒有產生任何決定性的作戰影響。」

NBC新聞指出，在川普總統尋求中國協助結束這場衝突之際，伊朗使用中國製武器，讓美國與北京的關係變得更加複雜。對此，白宮未直接回應詢問，而是引述川普先前的公開談話。川普表示，中國國家主席習近平曾向他保證，北京不會向伊朗提供武器。

被問及F-15遭擊落事件時，中國駐美大使館發言人在聲明中表示：「中國始終以審慎、負責任的態度處理軍品出口，並依據中國出口管制法律法規及所承擔的國際義務實施嚴格管控。中方反對毫無根據的抹黑和惡意聯想。」