赫塞斯香會演說 稱避免與中不必要對抗 談對台軍售這樣說

美國國防部長赫塞斯30日在新加坡香格里拉對話安全峰會發表演說。（路透）

新加坡 香格里拉對話30日登場，美國國防部長赫塞斯發表25分鐘演說，以讚揚川普 捍衛「美國國家利益」的領導力作為開場，演說全程未提及美中關係中最具爭議的台灣議題。不過，他在問答環節被問及美國對台軍售 時表示，任何決定「都將取決於（川普）以及雙方關係的性質」。

赫塞斯表示：「可以肯定的是，作為曾親身參與北京川習會的人，我可以說，我們在這方面的立場沒有任何改變。」但他並未說明對台軍售案是否將獲得批准。

南華早報指出，儘管赫塞斯演說對中國態度強硬，但整體對抗色彩較去年明顯降低。他表示，正如2026年美國國家防衛戰略所明確指出的那樣，「我們正在為聯盟與夥伴關係開闢一條新的道路，而這條道路是建立在權力與利益的現實基礎之上。」他說：「這是一條將使美國更強大，也讓我們在太平洋地區的盟友與夥伴更有能力、更穩定且更安全的道路。」

談及中國時，赫塞斯指出，外界對中國歷史性的軍事擴張，以及在太平洋及其他地區持續擴大軍事活動感到「合理警惕」。他表示：「我們對當前安全環境有著清醒的評估，也共同理解，一個由任何霸權主導的太平洋，都將破壞區域力量平衡，並削弱我們所有人希望維持的均勢。」

不過，他強調，美國所追求的，以及川普持續闡述的目標，是「一種真正穩定的均勢，既符合美國利益，也符合盟友利益；一種有利但持久的力量平衡。在這樣的平衡下，任何國家，包括中國，都無法強加霸權，也無法讓我們及盟友的安全與繁榮受到威脅。」但他也表示，美國不會以不必要的對抗來回應中國軍事活動帶來的挑戰。

赫塞斯表示，美國將優先發展致命戰力、戰略紀律以及務實合作，而非「空洞言辭」與「作秀式炫耀」，並稱美國正在「重新確立門羅主義（Monroe Doctrine）」。

談到兩周前在北京舉行的川習會時，赫塞斯表示，川普與中國國家主席習近平進行「坦率」且「真正具有歷史意義」的會談，並強調在川普執政下，美中關係「比多年來任何時候都更好」。

他表示：「川普總統及本屆政府尋求與中國建立穩定的和平、公平的貿易以及相互尊重的關係。」他說，川普與習近平都認識到建立一種基於公平與互惠、具有穩定性的建設性關係的重要性，並呼籲朝此方向努力。

赫塞斯並表示，美國與中國的互動將有意識地決定「如何以及何時進行溝通」，並以一句「手持大棒，輕聲細語（Big stick, speak softly）」概括美方對中方針。

談到印太戰略時，他表示，美國將在西太平洋建立並維持強大的拒止防禦能力，確保侵略行動無法得逞，並使戰爭成為不理性的選項。

他指出，美國在太平洋地區的戰略核心是「第一島鏈的拒止威懾」，並表示：「我們的軍事部署將具備韌性、分散配置，並經過最佳化設計，以阻止透過軍事力量迅速且決定性地取得成果。」他也表示，美國將與盟友及夥伴分享資訊，並賦予他們為共同防禦作出貢獻的能力。

赫塞斯還表示，長期以來，美國對太平洋地區安全承擔「不成比例」的責任。他說：「當許多盟友與夥伴放任自身防衛能力衰退時，這對美國納稅人來說是一筆糟糕的交易，對我們的盟友與夥伴而言，也是一根無法永遠依賴的拐杖。」他強調，分擔責任將是美國戰略中的「關鍵要素」，並呼籲各方共同為和平與穩定作出貢獻。

赫塞斯並點名日本、菲律賓、澳洲、新加坡、印尼、馬來西亞及南韓等區域夥伴，稱讚各國近年持續強化國防能力、增加軍事投資並承擔更多區域安全責任。他特別肯定日本加速國防轉型、菲律賓提高軍費並推動軍隊現代化，以及南韓將國防支出提升至GDP的3.5%。他強調，美方期待盟友與夥伴共同分擔防務負擔，朝維護區域和平與穩定的共同目標邁進。

他同時向盟友發出警告：「那些認為自己仍能繼續搭美國納稅人便車的人，現在聽清楚了，那些日子已經結束。拒絕挺身而出、拒絕為共同防禦承擔自身責任的盟友，將面臨我們合作方式的明確改變。」

最後，赫塞斯強調，川普政府的「美國優先」（America First）政策並不等同於孤立主義。他表示：「這意味著以現實主義方式參與國際事務，並以清晰的眼光捍衛我們最重要的國家利益。」他呼籲各國加入美方願景，共同建立一個由強大且自力更生國家組成的團隊，在捍衛自身主權的同時，也為集體安全作出貢獻。