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中2月驅逐紐時王月眉 美以牙還牙吊銷1新華社員工簽證

記者胡玉立／綜合報導
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紐約時報駐中國記者王月眉2月遭中國政府驅逐。(圖取自領英)
紐約時報駐中國記者王月眉2月遭中國政府驅逐。(圖取自領英)

紐約時報29日報導，中國政府2月驅逐了紐約時報駐華記者王月眉(Vivian Wang)，川普政府決定「以牙還牙」，吊銷一名在美國長期為新華社工作的中國公民簽證。兩國的外交報復舉措，對新聞自由和美中關係都造成影響；中美長期存在的媒體關係緊張局勢，因此加劇。

王月眉被中國驅逐出境，是北京打壓外國記者最新例證。中國官員告訴紐時，他們驅逐王月眉是因為紐時去年12月邀請台灣領導人賴清德，以視訊方式在紐時DealBook峰會發表講話。王月眉自2020年起擔任紐時駐華記者，她本人與那場峰會活動無關。

紐時指出，中國官員近幾個月對王月眉的報導頗有微詞。她的報導主要聚焦中國老百姓生活，常涉及審查制度、北京新冠疫情應對措施不受歡迎以及中國國家安全機構不斷擴張等敏感話題。

王月眉2月被驅逐出境後，紐時編輯部與中國政府磋商數周，設法讓王月眉返回中國。中國官員同意發給王月眉及其他幾位紐時記者效期七天簽證以報導川普5月北京行，但拒絕允許王月眉恢復駐中記者工作。中國當局同意王月眉本周持短期非記者簽證再次入境，以便收拾其北京公寓。

王月眉2022年移居北京之前，曾在香港生活兩年。2021年她所在團隊因報導新冠疫情，榮獲普立茲公共服務獎。

紐約時報總編輯周看(Joseph Kahn)表示，王月眉是當今報導中國新聞最受尊敬的記者之一，中國政府驅逐王月眉的決定是錯誤的；獲准在華工作的美國媒體記者人數「如今已降至令人擔憂的低位；然而此時此刻，世界各地的人比以往任何時候都更需要了解中國」。

據信目前約有數十名受雇於美國新聞媒體的外國記者常駐中國。在王月眉離任後，紐時只剩下一名常駐中國記者。華盛頓郵報也已多年沒有駐中記者。

簽證 紐約時報 賴清德

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