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CBS：川普已無意通話賴清德 背後原因指向習近平

CBS：川普已無意通話賴清德 背後原因指向習近平

編譯周辰陽／即時報導
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中國國家主席習近平（左）15日在北京中南海，陪同到訪的美國總統川普（右）參觀。 ...
中國國家主席習近平（左）15日在北京中南海，陪同到訪的美國總統川普（右）參觀。 （路透）

美國總統川普結束對中國的國是訪問後，曾兩度提到可能會在對台軍售議題上與賴清德總統通電話。不過，CBS新聞29日報導，多名知情人士透露，在中國國家主席習近平今秋可能訪問美國之前，川普已不再預期會與賴總統通話。

CBS新聞指出，川普5月中旬訪中期間，習近平曾警告，若處理不當，台灣問題可能演變成「非常危險的局勢」。此後，川普兩度表示，在決定是否批准對台出售新一批防禦性武器前，將先與賴清德總統通話，相關談話一度成為國際媒體關注焦點。

根據報導，川普兩周前結束訪中、搭乘空軍一號返美途中曾表示：「我必須跟現在掌管台灣的那個人談，你們知道他是誰。」上周被問到是否會在批准軍售前與賴總統通話時，川普則回答：「我會跟他談，我會跟每一個人談。」

由於處理對中關係涉及外交敏感性，自1979年以來，沒有任何一位現任美國總統直接與台灣領導人通話。不過，川普在2016年12月首度當選、尚未就職時，曾接到時任總統蔡英文的祝賀電話。

台灣駐美代表俞大㵢（Alexander Yui）5月17日接受CBS節目訪問時表示：「我認為（賴清德）如果有時間，會很樂意向他說明我們這一方的故事，也就是台灣的故事。那是一個關於韌性，以及一個國家如何面對中國侵略仍然屹立不搖的故事。」

儘管目前沒有規畫與台北通話，但兩名消息人士指出，川普一向喜歡保留各種選項。台灣駐美代表處本周告訴CBS，目前仍在等待美方有關通話安排的消息。

另外，白宮宣布，川普已邀請習近平於9月24日訪問美國，但中國方面尚未接受邀請。中國駐美大使館公使銜副館長邱文星（Qiu Wenxing）27日表示，習近平已同意於今年秋季訪問美國，但「具體日期仍有待確定」，並補充說：「在這樣一次重要的國是訪問之前，必須先創造有利條件。」

習近平 賴清德 川普

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