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中國防長董軍連2年缺席香會 中方派少將率團出席

特派記者廖士鋒／北京報導
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中國國防部長董軍已連續兩年沒有出席香格里拉對話。圖為2024年他出席時發表演說。...
中國國防部長董軍已連續兩年沒有出席香格里拉對話。圖為2024年他出席時發表演說。（美聯社）

新加坡香格里拉對話29日開幕，中國國防部28日宣布今年率團參會的軍方人員為國防大學教授、少將軍銜的孟祥青。這是中國防長董軍連續兩年沒有出席香會。

中國國防部發言人蔣斌28日下午在記者會回覆媒體詢問表示，5月29日至31日，解放軍專家學者代表團將應邀赴新加坡參加第23屆香格里拉對話會。此次代表團團長為國防大學孟祥青教授（具有少將軍銜），成員包括國防大學、軍事科學院和海軍有關專家學者。

他指出，中國重視亞太地區防務安全合作，始終秉持開放包容理念，積極參與具有建設性各類對話，這次派出的專家學者將深入闡釋中國的理念倡議，致力於增信釋疑，凝聚共識，深化合作，共同為維護亞太和平穩定貢獻智慧力量。董軍為何沒有出席，蔣斌未指出原因。

有中國媒體詢問，中國防長董軍不會出席，按照慣例主辦方也不會安排解放軍代表團的大會發言，這是不是表明解放軍放棄了西方智庫主導的平台，同時也失去了闡述中國國防政策的一個機會？蔣斌說，解放軍代表團將積極參與「具有建設性的各類對話」，在會上也可以展示中國的理念倡議，與會各方共同為維護亞太和平穩定貢獻智慧力量。

解放軍 新加坡 國防部

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