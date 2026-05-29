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香格里拉對話前 英智庫示警：美中若台海衝突 核風險升級

編譯周辰陽、記者廖士鋒／綜合報導
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國防部長赫塞斯預計在新加坡香格里格對話中發表專題演說。（路透）
國防部長赫塞斯預計在新加坡香格里格對話中發表專題演說。（路透）

2026年香格里拉對話於29日至31日在新加坡舉行。主辦單位、英國防務研究機構「國際戰略研究所」(IISS)28日發布戰略評估指出，美中若因台灣爆發衝突，恐將面臨核升級風險，雙方軍隊可能鎖定彼此的指揮與通訊樞紐，展開大規模軍事行動。

路透報導，本年度香格里拉對話預計將聚焦台灣議題、伊朗衝突，以及美國對區域承諾的不確定性等問題。美國國防部長赫塞斯預計將於30日發表演說，先前傳出中國國防部長董軍不會出席。

中國國防部發言人蔣斌28日表示，「你說的這個報告和大家最近看到的實際情況似乎很不相符，還是那句話，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」。

中國外交部發言人毛寧也就此回應指，台灣問題是中國內政。解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部干涉。維護台海和平穩定，就必須旗幟鮮明反對台獨。美方應當落實兩國元首會晤達成的重要共識，慎之又慎處理台灣問題。

IISS在會前發布156頁評估報告，檢視區域內不斷演變的軍事戰略，也分析台灣衝突可能如何發展，並指出全球正處於新一輪核武軍備競賽邊緣，「亞太地區正是核心」。

報告寫道：「區域國家及擁有戰略利益的國家正在擴充核武庫，而非核武國家則追求長程常規打擊能力，兩者都在挑戰戰略穩定。」

儘管美中雙方在台海衝突情境下有不同目標，中方希望阻止美國及盟友介入，美國則希望強化台灣韌性，但雙方都可能在多個軍事領域展開大規模作戰。報告指出：「考慮到台灣對北京具有戰略重要性，與中國發生衝突，將面臨升級風險，甚至可能升高至核層級。」

IISS在報告指出：「目前幾乎沒有公開證據顯示，美中雙方軍隊已理解必要的『護欄』機制，或建立交戰規則，以限制雙方可能攻擊彼此關鍵指揮、控制、通訊、電腦、情報、監視與偵察節點。因此，在重大美中衝突中，核升級可能性仍將持續籠罩。」

儘管美國與俄羅斯核武庫規模仍遠超中國，但美國官員與軍備控制分析人士指出，中國擴張與提升核武能力速度，已超越其他任何核武國家。

美國五角大廈去年12月發布報告指出，中國預計將在2030年前部署1000枚核彈頭。美國科學家聯盟則估計，俄羅斯與美國目前分別擁有4400枚與3700枚現役核彈頭，中國則約有620枚。

新加坡 伊朗 赫塞斯

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