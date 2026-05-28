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香格里拉對話將登場 英智庫示警：美中台海衝突恐升高至核層級

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）15日結束參觀北京中南海後離開。法新...
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）15日結束參觀北京中南海後離開。法新社

2026年香格里拉對話（IISS Shangri-La Dialogue）將於29日至31日在新加坡舉行。主辦單位、英國防務研究機構「國際戰略研究所」（IISS）28日發布戰略評估指出，美中若因台灣爆發衝突，恐將面臨核升級風險，雙方軍隊很可能鎖定彼此的指揮與通訊樞紐，展開大規模軍事行動。

路透報導，本年度香格里拉對話預計將聚焦台灣議題、伊朗衝突，以及美國對區域承諾的不確定性等問題。美國國防部長赫塞斯預計將於30日發表演說；中方則尚未確認國防部長董軍是否出席。IISS則在會前發布長達156頁的評估報告，檢視區域內不斷演變的軍事戰略，也分析台灣衝突可能如何發展，並指出全球正處於新一輪核武軍備競賽的邊緣，「其中亞太地區正是核心」。

報告寫道：「區域國家及擁有戰略利益的國家正在擴充核武庫，而非核武國家則追求長程常規打擊能力，兩者都在挑戰戰略穩定。」

儘管美中雙方在台海衝突情境下有不同目標，中方希望阻止美國及盟友介入，美國則希望強化台灣韌性，但雙方都可能在多個軍事領域展開大規模作戰。報告指出：「考慮到台灣對北京具有戰略重要性，與中國發生衝突，將面臨升級風險，甚至可能升高至核層級。」

IISS在報告中指出：「目前幾乎沒有公開證據顯示，美中雙方軍隊已理解必要的『護欄』機制，或建立能限制雙方可能攻擊彼此關鍵指揮、控制、通訊、電腦、情報、監視與偵察節點的交戰規則。」報告警告：「因此，在重大美中衝突中，核升級的可能性仍將持續籠罩。」

儘管美國與俄羅斯的核武庫規模仍遠超中國，但美國官員與軍備控制分析人士指出，中國擴張與提升核武能力的速度，已超越其他任何核武國家。美國五角大廈去年12月發布的報告指出，中國預計將在2030年前部署1000枚核彈頭。美國科學家聯盟則估計，俄羅斯與美國目前分別擁有4400枚與3700枚現役核彈頭，中國則約有620枚。

北京從未排除以武力控制台灣，但也表示更傾向「和平統一」。台灣政府則拒絕北京的主權主張。本年度香格里拉對話舉行前不久，中國國家主席習近平與美國總統川普本月稍早才在北京舉行峰會，引發台北部分人士擔憂，美國是否仍致力協助台灣自我防衛。此外，中國近來持續增加台灣周邊軍事活動，進一步對台施壓。在川習峰會後，台北方面也持續高度戒備，關注中國是否將採取進一步行動。

新加坡 伊朗 赫塞斯

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