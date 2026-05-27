四方安全對話保障關鍵礦物供應鏈 日本外相1句話疑嗆中

四方安全對話成員國26日在新德里舉行外長會議，出席代表包括澳洲外長黃英賢(左起)、印度外長蘇傑生、日本外相茂木敏充，以及美國國務卿魯比歐。(美聯社)

「四方安全對話」(Quad)外長會議26日於印度 新德里舉行，美國國務院公布四方聯合聲明，提出「關鍵礦物倡議架構」，指美國、澳洲、日本 和印度將支持保障關鍵礦物供應鏈 ，預計投入200億美元的公私資金來強化供應鏈韌性。

外長會議宣布至少四項倡議計畫，涵蓋海事安全、港口基礎建設、能源與關鍵礦產領域。在中國持續擴張在印太的經濟與軍事影響力之際，深化美日印澳在印太地區的合作。會後日本外相茂木敏充表示，成員國一致同意，強烈反對「以武力單方面改變現狀的企圖」，此番言論被認為是針對中國。

根據路透報導，四方安全對話的；這次四國外長會議是自2024年9月以來Quad第三次部長級會談，出席代表包括美國國務卿魯比歐、澳洲外長黃英賢、印度外長蘇傑生，以及日本外相茂木敏充。

美國國務院26日發出四方聯合聲明，提出「四方關鍵礦物倡議架構」(Quad Critical Minerals Initiative Framework)，指四國支持保障關鍵礦物供應鏈，稱關鍵礦物供應鏈對先進科技、經濟成長，以及四國的工業基礎韌性極其重要。

聲明指出，四國計畫透過此倡議合作，利用經濟工具、協調投資來加速關鍵礦物市場的多元和公平發展，並支持對地區經濟和安全必要的關鍵礦物供應。

聲明並表示，四方夥伴計畫動用至多200億美元的政府及民間私人資金來支持現有和未來對強化關鍵礦物供應鏈的努力，包括開採、處理和回收。

聲明說明，這項資金將鎖定與四國有連結的項目，包括相關項目位在四國內、運營總部位於四國的企業，或者供應四國市場的企業；其支持戰略關鍵礦物項目的方法包括透過出口信用機構、開發性金融機構、私人資本調動，以及其他公共支持工具，例如擔保、貸款、參股、保險、補助、承購和其他商業協議等。

魯比歐在會後宣布，Quad將啟動新的印太海事監控倡議，整合四國監視能力，強化區域即時資訊共享。

Quad也公布首個聯合基礎建設計畫，將與斐濟合作推動港口建設。魯比歐說：「我們將在港口基礎建設議題上展開合作，特別是因應太平洋島國港口容量不足的問題。」

此外，四國也針對印太能源安全發出聲明，指將加速合作來確保能源的穩定供應，並指出，四國都了解到全球市場近期的停滯對印太地區造成的衝擊，尤其是原油、天然氣、石化產品等，指四國重申開放自由航行及全球商業流動的重要性，反對任何限制性的舉措阻礙商船的流通，包括荷莫茲海峽。

Quad原是美國牽制中國戰略的一環，目前正值川習會落幕不久。美日印澳去年原訂在印度舉行峰會，但由於美國加徵關稅導致美印關係緊張，峰會最終未能如期舉行。