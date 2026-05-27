中國防長董軍將缺席香會 美中錯失高層軍事溝通機會

美國國防部長赫塞斯(右)14日隨川普總統訪中的，在中方國宴場邊與中國國防部長董軍(左)談話。因董軍不出席「香格里拉對話」，兩人無機會碰頭。(美聯社)

亞太地區重要年度安全論壇「香格里拉對話」(The Shangri-La Dialogue)將於29日至31日在新加坡 登場，不過傳出中國國防部 長董軍或將再度缺席，使美國與中國錯失高層直接軍事溝通機會。預計中東戰爭、台海局勢等議題，將成為這個國防論壇上的焦點。

央視新聞報導，在2025年的香格里拉對話會上，台灣問題多次被提及。

彭博引述知情人士說法指出，中國國防部長董軍預料不會出席，這將會是他連續第二年未予出席，中方將派出較低層級的國防大學代表團與會。

中國國防部發言人張曉剛4月底對於今年出席人選僅回應「我目前沒有可供發布的訊息」。公開資料顯示，2019年以降，除疫情因素，歷年都由中國國防部長親自出席香格里拉對話，直到去年改由共軍少將、國防大學副校長胡鋼鋒率隊出席。

據香港有線新聞，胡鋼曾未點名的抨擊美國防部長赫塞斯，稱他對中方的指責，「有的內容無中生有，有的顛倒黑白，有的賊喊捉賊」，根本就是挑起事端，「搞亂亞太」。他並指在技術上要嚴格管控約束一線的兵力活動，阻止發生一些大家都不願意看到的情況。

美國國防部長赫塞斯此前隨川普總統訪問北京時，在晚宴曾與董軍簡短交談。赫塞斯預計將會出席香格里拉對話。彭博認為，董軍若缺席意味著雙方將再次錯失軍事高層直接溝通的機會。中國國防部發言人蔣斌近日表示，願與美方共同努力，尊重彼此核心利益和重大關切，加強溝通對話，管控分歧。

近年中國推廣其主辦的軍事高峰會「北京香山論壇」，該論壇通常由中國國防部長主持開幕，匯集全球軍事官員，但美國代表團成員通常是較低層級官員。

路透報導，越南國家主席蘇林將於29日晚間發表主題演說，但外界目光焦點將落在美國防部長赫塞斯身上。

2019年、2022年、2023年和2024年的香格里拉對話，均由中國國防部長親自參會。2020年和2021年的香格里拉對話則因冠病疫情取消。