我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃剩3周 梅西「傷退」阿根廷衛冕路蒙陰影

馬辦風波／斥金溥聰「狹怨報復抹黑」 蕭旭岑：決定提告

習近平批台日元首「威脅和平」 川普為高市辯護

編譯周辰陽／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國家主席習近平（左）在川習會點名批評日相高市與賴清德總統，但美國總統川普（右...
中國國家主席習近平（左）在川習會點名批評日相高市與賴清德總統，但美國總統川普（右）並未附和習的說法。（美聯社）

美國總統川普14日在北京與中國國家主席習近平舉行雙邊會談，日中關係惡化也成為雙方討論議題。讀賣新聞報導，習近平在會中點名批評日本首相高市早苗與台灣賴清德總統，川普則對高市的領導能力給予正面評價並發言維護高市。

這是高市早苗2025年11月的「台灣有事」答辯引發中國反彈以來，美中領袖首度面對面會談。川普3月在華府與高市舉行日美領袖會談時表示：「我知道日本與中國的關係有些緊張。與習近平會談時，我打算稱讚日本。」

多名日本政府相關人士透露，習近平14日與川普會談時，點名批評高市與賴清德兩人，主張兩人正在威脅區域和平，並進一步施壓川普，要求不要支持兩人。

外界認為，習近平刻意將被他視為「台獨勢力」而敵視的賴清德與高市並列批評，意在分化日美同盟。不過，川普並未附和習近平說法，而是表明高市並非應受到批判的領導人。

川普並在15日結束訪中行程後，從空軍一號致電高市分享會談內容。高市事後向媒體表示，「我對美方給予日本的大力協助表達深切感謝」，但未透露具體內容。

一名日本政府高層人士表示：「川普在習近平面前表露出對日本首相的信任，也向中國展現日美團結。」

不過，報導說，習近平在這場川習會中表達對高市的強烈不滿，足見中方對「台灣有事」說法反彈之大。日本政府因此更加確信，短期內恐難實現日中領袖會談。若無法直接與權力高度集中的習近平接觸，要緩和緊張局勢並非易事，目前也尚未找到突破口。

川普和習近平今年預計還將舉行三次會談，日本政府計畫一面與美國緊密合作，一面研擬對中外交策略。

習近平 川普 高市早苗

上一則

美140億元對台軍售恐拖到9月後？分析：對川普一舉兩得

下一則

美伊開戰3個月 川普贏了戰役、輸了戰爭？

延伸閱讀

日美領袖通話 高市早苗：川普在川習會幫了日本大忙

日美領袖通話 高市早苗：川普在川習會幫了日本大忙
川習會日本也緊張 日方憂「不知川普會說什麼」高市急謀通話

川習會日本也緊張 日方憂「不知川普會說什麼」高市急謀通話
日本高度關注川習會 警惕中國拉攏川普影響安保

日本高度關注川習會 警惕中國拉攏川普影響安保
日駐中大使：盡力促成習近平與高市早苗於APEC舉行會談

日駐中大使：盡力促成習近平與高市早苗於APEC舉行會談

熱門新聞

眾院能源暨商務委員會(House Energy and Commerce Committee)21日以48票對1票通過表決，同意讓旨在將日光節約時間(daylight saving time)變成永久化的「日光保護法案」(Sunshine Protection Act)，納入範圍更龐大的另一項法案當中。（美聯社）

川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘

2026-05-22 08:23
佛州的高中生摸黑走路上學，如果永久實行「日光節約時間」，家長擔心孩子冬日上學的安全。(美聯社)

可能摸黑上學…全年日光節約時間 誰受益？誰受害？

2026-05-23 02:21
美國總統川普十五日在空軍一號專機上發表談話。路透

紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮

2026-05-18 10:00
48歲的小唐納．川普(右)預計本週末再婚，迎娶安德森(左)。(路透)

川普坦言出席長子婚禮「時機不佳」：去不去都被罵

2026-05-21 21:14
中國國家主席習近平（右）14日在人民大會堂外與一眾美國官員握手寒暄，包括遭北京制裁的美國國務卿魯比歐（左三）。（路透）

美國挺台國務卿變了？魯比歐握手習近平後1動作引熱議

2026-05-16 23:45
川普政府對移民政策再進一步緊縮，將要求多數綠卡申請者返回母國提出申請。圖為USCIS紐約辦公室。(路透)

須回母國申請綠卡？律師籲勿恐慌：2類簽證不受影響

2026-05-23 10:08

超人氣

更多 >
為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了
山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒

山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒
黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？

黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？
胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美

胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美
暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地

暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地