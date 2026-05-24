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美國對台軍售真成川普籌碼？ 華郵：北京私下要求「延後並縮減」

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普（右）15日結束參觀北京中南海後，與中國國家主席習近平握手道別。（美...
美國總統川普（右）15日結束參觀北京中南海後，與中國國家主席習近平握手道別。（美聯社）

美國代理海軍部長高雄（Hung Cao，前譯曹洪）21日向參議院委員會表示，對台軍售已暫時停止，以保留武器供應給美軍在伊朗的行動使用，並補充說，當美國政府「認為有必要」時，這些武器移轉仍會繼續。此舉引發美國國會議員與台灣官員憂心，美國總統川普一面處理中東戰事、一面尋求與北京緩和關係之際，對台支持是否正在動搖。

華盛頓郵報報導，美國國會1月已批准一項對台軍售案，總額可能高達140億美元，但至今仍未獲白宮正式批准。2名中國官員、另1名北京知情人士與1名華府外交官透露，在上周舉行的美中峰會中，北京方面表達對對台軍售的不滿，中方私下已向美方傳達，希望相關軍售案延後並縮減。

川普在峰會後向記者證實，曾與習近平討論對台軍售問題，並淡化美國數十年來「不就此類事務徵詢北京意見」的立場，還表示尚未決定未來軍售案，並形容這些軍售是「非常好的談判籌碼」。

白宮沒有回應詢問。目前仍不清楚川普願意在多大程度上，利用對台軍售作為改善與習近平關係的工具；但專家與國會議員指出，川普的言論，以及中東戰事導致武器庫存下降帶來的壓力，已引發外界對華府是否持續支持台灣的疑慮。

戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員李文（Henrietta Levin）表示：「川普總統或許沒有在與習近平峰會期間，對台灣議題作出任何明確讓步，但將中國納入美國是否支持台灣自我防衛能力的決策過程，本身就是一項重大讓步。」

報導指出，美方在川習會中幾乎未取得具體成果，北京也未作出明顯讓步。不過，川普與習近平今年可能還將再會面多達3次，也讓未來對台軍售增添更多變數。

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