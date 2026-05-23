對台軍售暫停？五角大廈：川普做最後決定 尚在決策中

越南裔美國海軍部代理部長高雄21日說，美將暫停140億美元的對台軍售案；但國防部表示，軍售尚在決策中。(路透)

越南裔美國海軍部代理部長高雄(Hung Cao，前譯「曹洪」)21日表示，美國暫停140億美元的對台軍售 案；不過，國防部指出，在川普 總統做出決定前，軍售尚在決策中；有知情人士指出，這些軍售花費數年處理，與「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)所需彈藥無關。

高雄21日出席聯邦參院撥款委員會，共和黨籍聯邦參議員麥康諾提問高雄，「我們(美方)一直鼓勵台灣向美國買武器，結果現在突然暫停，你從台灣方面有聽到什麼關於這個暫停的反應？」

高雄回答說，「我目前沒聽到，我沒跟台灣方面談過。不過，我們的確已經有部分『外國軍事銷售』(FMS)給台灣。只是我們目前暫停，這是為了確保我們擁有『史詩怒火行動』所需彈藥，我們(彈藥)庫存充足，只是想確認東西全都齊備。但等到(川普)政府認為有必要時，那對外軍售就將繼續」。

對此，五角大廈 發言人帕內爾(Sean Parnell)指出，所有預期中的對外軍售和安全協助，其細節都還在決策中，直到川普總統做出最後決定。

帕內爾指出，美國的對台政策沒有改變，且美國在符合台灣關係法之下，持續堅持對台的長期承諾。

有白宮官員重申說，如同川普所言，川普將在相當短的時間內針對新的對台軍售方案做出決定。

白宮官員說明，川普於去年12月核准111億美元的對台軍售，符合美國自1950年以來的政策；這名官員並指出，川普在第一任期核准的對台軍售多於美國其他總統；另外，川普在第二任期核准的對台軍售，已多過前總統拜登四年任期的總額。

有知情人士則指出，這些軍售花費數年處理，與「史詩怒火行動」無關，指美軍擁有足夠的彈藥和軍火庫存來達成川普總統所有的戰略目標，甚至更多。