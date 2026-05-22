美管制重塑全球版圖 黃仁勳：中AI晶片市場已拱手讓給華為

輝達執行長黃仁勳接受CNBC專訪認了，指中國的晶片市場已拱手讓給華為。（路透）

Nvidia輝達 （另稱英偉達）執行長黃仁勳 20日於財報會議表示，輝達已大致把中國AI晶片市場拱手讓給華為 ，因為美國的出口管制措施持續，重塑全球AI半導體市場版圖。

黃仁勳對中國市場短期重新開放持謹慎態度，並表示輝達已告訴投資人，對於能否獲准向中國銷售先進晶片，「不要抱任何期待」。

黃仁勳透露，「我沒有任何期待，這也是為什麼我們在所有財測、所有數字、以及對分析師和投資人提出的預期中，都設定為不投資、不要期待的原因」。

輝達財務長柯蕾絲也證實，上季並未出貨Hopper晶片到中國，同期來自中國（含香港）的營收更較去年同期銳減53%、降至45.5億美元。

柯蕾絲說，輝達本季財測也並未納入中國營收預估，該公司能否在中國銷售任何較舊版本的AI晶片，也還不明朗，凸顯美中競爭讓輝達無法賺進原規畫專供中國市場的H200晶片營收。

黃仁勳上周在最後一刻參與川普總統前往北京的行程，路透報導，一些中企已獲得美國商務部批准購買H200晶片，包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動以及京東。但美國貿易代表葛里爾說，晶片出口管制並未納入上周美中會談議題。

黃仁勳接受CNBC採訪時表示，「中國需求相當龐大」，「華為非常、非常強。他們已創下締造紀錄的一年，而且很可能、非常有可能在接下來一年再創佳績，中國本土晶片生態系也發展得很好，因為我們（輝達）已經退出了那個市場」。

黃仁勳說，「我們已經把那個（中國）市場大致上讓給他們（華為等中國AI晶片巨頭）了。」這些言論凸顯，美國對先進AI晶片出口緊縮限制，已經加速北京推動半導體自給自足。

不過，黃仁勳也暗示，若條件改善，輝達仍希望重返中國市場，「如果能服務那個市場，我們會非常高興；我們在那裡有很多客戶、很多合作夥伴，而且我們已經在那裡經營30年了」。

黃仁勳並表示，輝達正大力投資他所說的AI產業「五層蛋糕」，涵蓋能源、晶片、基礎設施、模型與應用層，「公司規模可能成長到數倍以上，並非不可能」，面對需求激增，輝達的首要任務之一是支持供應商，確保整體供應鏈能跟上成長速度。

輝達20日在美股盤後公布財報，上季營收816.2億美元，遠高於去年同期的440.6億美元；本季營收估約910億美元，高於分析師平均預估。輝達亮眼的財報帶動台股科技股表現，大盤指數昨大漲1347點，締造收盤第五大漲點紀錄，終場收在4萬1368點。