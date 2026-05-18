我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我說中文」 成了在美求職市場加分項

歐巴馬參選加州州長？此歐巴馬非彼歐巴馬

推進對台軍售？美貿易代表葛里爾：川普正思考

編譯高詣軒茅毅／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國貿易代表葛里爾（左二）隨川普訪問北京，他在17日說，川普總統要確保台海什麼事...
美國貿易代表葛里爾（左二）隨川普訪問北京，他在17日說，川普總統要確保台海什麼事都不會發生。(美聯社)

美國貿易代表葛里爾17日接受美國廣播公司(ABC)節目「史蒂法諾普洛一周大事」訪問時，被主持人史蒂法諾普洛問到，美國總統川普究竟如何利用對台軍售作為談判籌碼？又期望從中獲得什麼回報？

葛里爾說，美國多年來一直對台軍售，但也曾多次「沒有出售」，前總統歐巴馬和布希任內都曾「暫停」對台軍售；目前總統川普正考慮如何推進此事。葛里爾也說，事實上，美中有穩定的關係至關重要，兩國都是重要經濟體，對台軍售是中方一向會提出的議題，因此總統正考慮如何處理。

葛里爾也說，這一切的背景是，去年美國將對中貿易逆差減少三成，並維持對中國商品的關稅以控制進口，並為美國農產品打開中國市場，所有這些因素都相互影響，但當川普就國安問題做決定，首先考慮的確實是美國自身的安全需求。

史蒂法諾普洛再問到，若川普延後對台軍售，他會想要什麼作為回報呢？葛里爾答道，「我的意思是，最重要的在於台海現狀必須沒有改變，總統對此也真的很清楚，美國對台政策沒變。我們期望台海情勢穩定，若習主席要改變現狀，那顯然我們會考慮這點」。

葛里爾補充說，川普非常聚焦確保台海什麼事都不會發生；這就是為何他在川習會後受訪時說，「我沒有就台灣向習主席做出任何承諾」，總統將在對台軍售與何時進行交易上自行做出決定。

美國貿易代表葛里爾（左）隨川普訪問北京，他在17日說，川普總統要確保台海什麼事都...
美國貿易代表葛里爾（左）隨川普訪問北京，他在17日說，川普總統要確保台海什麼事都不會發生。(美聯社)

歐巴馬 川普 軍售

上一則

美智庫：川普從嚇阻轉交易 加劇台海風險

下一則

川普再嗆伊朗 不同意協議將會「蕩然無存」

延伸閱讀

葛里爾提華府叫停軍售先例 眾院議長：國會挺台 台灣要稍微秀實力

葛里爾提華府叫停軍售先例 眾院議長：國會挺台 台灣要稍微秀實力

美學者：川普言論恐升高風險 對台軍售有助避免衝突

美學者：川普言論恐升高風險 對台軍售有助避免衝突
川普：很快決定是否對台軍售 將先與「掌管台灣的人」談

川普：很快決定是否對台軍售 將先與「掌管台灣的人」談
美重量級議員：挺台自我防衛 對台軍售確保維持現狀

美重量級議員：挺台自我防衛 對台軍售確保維持現狀

熱門新聞

美國總統川普（右1）14日在北京人民大會堂，接受東道主中國大陸國家主席習近平（左3）所設的國宴款待。路透

川普：中國已同意買200架波音飛機…波音股價大跌

2026-05-14 14:43
美國國務卿魯比歐12日在白宮。(歐新社)

魯比歐遭北京禁止入境 怎麼陪川普訪中？中國「改譯名」悄解套

2026-05-12 23:04
美國總統川普（右）14日在北京人民大會堂出席國宴與中國國家主席習近平（左）。（路透）

川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌

2026-05-14 09:01
美國總統川普15日在空軍一號專機對記者發表談話。美聯社

川普警告台灣：不希望有人走向獨立

2026-05-15 12:08
川普(中)14日在北京人民大會堂出席中國國家主席習近平舉行的國宴後離開。(美聯社)

川習會後國宴 據傳淮揚菜不合川普口味

2026-05-16 12:43
輝達執行長黃仁勳。 (路透)

為何黃仁勳「中途加入」飛中國？傳川普看報導後親自急電

2026-05-13 00:28

超人氣

更多 >
女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐

女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐
中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場

中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場
中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠

中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠
回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題

回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題
「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬

「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬