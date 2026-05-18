回應川普說法 賴清德：捍衛現狀 沒有台獨問題

賴清德在臉書貼文表示，美國繼續對台軍售，就是台海最大的威懾力量。圖為美軍哈爾西號驅逐艦2024年5月穿越台灣海峽。(美聯社)

在美國總統川普 訪問中國後，接受福斯新聞訪問時說，對台軍售是非常好的談判籌碼，不少人質疑美國是否會批准軍售，繼續支持台灣。中華民國 總統賴清德 17日強調，從美國購買武器是地區衝突和不穩定的「最重要威懾力量」。

賴清德在臉書貼文表示，稍早與國安團隊討論台海情勢，包括川普總統、國務卿魯比歐等多次重申，美國長期以來對台政策並沒有改變，他要感謝美國政府持續關注台海和平與穩定，以及對台灣的支持。他強調，台灣從來都是兩岸現狀的堅定維護者，而不是改變現狀的一方，中國才是區域不穩定及改變現狀的根源。

賴清德說，中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家，堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須要遵循全體台灣人民的意志，這就是台灣全體人民的最大共識，也是所要捍衛的現狀，沒有所謂的「台獨」問題。

賴清德表示，願意在對等與尊嚴前提下，與中國推動健康有序的交流與對話，但是，拒絕中國假「統一」為名，實質上是企圖併吞台灣的統戰滲透與具政治目的的脅迫式交流與對話，「這也是我們在兩岸關係上所堅守的底線」。

在福斯新聞15日播出的採訪中，川普表示，他尚未批准一項價值140億美元的對台軍售計畫，且說這「取決於中國」。他說，「坦白說，這對我們來說是一個非常好的談判籌碼。」

眾院議長強生讚揚賴清德就兩岸關係的說法，稱「我認為這是領導人應該說的話」。強生17日接受福斯新聞採訪時表示，「中國不能就這樣占領土地，我們將堅定不移地捍衛這一點。我知道國會也會如此。」

在中國國家主席習近平最近與川普的會談中，中國將台灣問題定性為「中美關係中最重要的問題」。習近平14日發表迄今為止措辭最強硬的聲明之一，警告川普，如果台灣問題處理不當，將會出現「碰撞甚至衝突」 。

川普隨後對「台獨」說重話，表示不想看到有人走向獨立，也不想看到有人說要台獨，是因為有美國支持。賴清德對此正式回應說，維持台海及區域和平穩定現狀，是中華民國一貫且堅定的立場，也是2300萬台灣人民最大共識；中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家，捍衛中華民國現狀，沒有「台獨」問題。

賴定義台獨2意涵

賴清德17日兩次提到「台獨」。先是下午在民進黨創黨40周年活動中，他以民進黨主席身分指出「台獨」的兩項意涵，即「台灣不屬於中華人民共和國的一部分」、「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。但當晚8時左右，賴清德又在臉書發表長文，回應川習會晤提到的台灣問題，提到沒有「台獨」問題。